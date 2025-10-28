Cervejaria de Anápolis desbanca grandes nomes e leva prêmio nacional com lata inspirada na cultura indiana

Ao Portal 6, responsáveis pela produção explicaram de onde surgiu a ideia e qual era a intenção da proposta

Samuel Leão - 28 de outubro de 2025

Cerveja do Go Brew foi premiada pelo rótulo. (Foto: Divulgação)

Uma das primeiras cervejarias artesanais de Anápolis foi premiada com o título na categoria de latas mais bonitas, no Prêmio Lata Mais Bonita do Brasil, realizado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas). A vencedora foi a Go Brew, que tem sede situada no Parque Brasília e conta com uma carta extensa de rótulos especiais autorais.

A escolhida foi uma lata em estilo indiano, estampada com um padrão floral e uma mão com tatuagens em Henna. A criação foi batizada de Massala Red e conta com o cardamomo, especiaria tradicional do país mais populoso do mundo.

Em entrevista ao Portal 6, os responsáveis pela produção anapolina explicaram de onde surgiu a ideia e qual era a intenção da proposta.

“A ideia veio dos nossos cervejeiros Tiago Sousa e Daniel Sales, com intuito de trazer um sabor tradicional indiano do Massala, “café indiano”, à nossa receita. Essa especiaria traz um aroma marcante e refrescante, além de uma leve picância, harmonizando muito bem com o sabor maltado característico desse estilo Red Ale”, expressaram.

Detalhes únicos

A cerveja se trata de uma Red Ale, que se diferencia das cervejas convencionais pela meia torra a que é submetido o malte da cevada, dando assim a coloração avermelhada e o sabor mais encorpado característicos.

O nome dela foi dado em referência a uma tradicional mistura de condimentos, chamada de Massala, que traz a temática indiana já no título. O rótulo do produto foi renovado no início de 2025, chegando ao estilo premiado.

A arte é assinada pelo designer Henrique West, de Santos (SP), e o cervejeiro responsável, Tiago de Moraes, trabalhou por 12 anos na Ambev, onde aprimorou os aprendizados até iniciar a cervejaria própria, em 2018.

Atualmente, eles produzem tanto os modelos em latas como distribuem chopp, além de atender presencialmente no bar da fábrica.

O prêmio ainda selecionou os melhores integrantes nas categorias refrigerantes, destilados, energéticos e energéticos.

A banca examinadora foi composta por profissionais de diversos ramos, tais como designers, artistas e marketeiros.

