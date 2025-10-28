Cervejaria de Anápolis desbanca grandes nomes e leva prêmio nacional com lata inspirada na cultura indiana

Ao Portal 6, responsáveis pela produção explicaram de onde surgiu a ideia e qual era a intenção da proposta

Samuel Leão Samuel Leão -
Cervejaria de Anápolis desbanca grandes nomes e leva prêmio nacional com lata inspirada na cultura indiana
Cerveja do Go Brew foi premiada pelo rótulo. (Foto: Divulgação)

Uma das primeiras cervejarias artesanais de Anápolis foi premiada com o título na categoria de latas mais bonitas, no Prêmio Lata Mais Bonita do Brasil, realizado pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas). A vencedora foi a Go Brew, que tem sede situada no Parque Brasília e conta com uma carta extensa de rótulos especiais autorais.

A escolhida foi uma lata em estilo indiano, estampada com um padrão floral e uma mão com tatuagens em Henna. A criação foi batizada de Massala Red e conta com o cardamomo, especiaria tradicional do país mais populoso do mundo.

Em entrevista ao Portal 6, os responsáveis pela produção anapolina explicaram de onde surgiu a ideia e qual era a intenção da proposta.

Publicidade
Leia também

“A ideia veio dos nossos cervejeiros Tiago Sousa e Daniel Sales, com intuito de trazer um sabor tradicional indiano do Massala, “café indiano”, à nossa receita. Essa especiaria traz um aroma marcante e refrescante, além de uma leve picância, harmonizando muito bem com o sabor maltado característico desse estilo Red Ale”, expressaram.

Detalhes únicos

A cerveja se trata de uma Red Ale, que se diferencia das cervejas convencionais pela meia torra a que é submetido o malte da cevada, dando assim a coloração avermelhada e o sabor mais encorpado característicos.

O nome dela foi dado em referência a uma tradicional mistura de condimentos, chamada de Massala, que traz a temática indiana já no título. O rótulo do produto foi renovado no início de 2025, chegando ao estilo premiado.

A arte é assinada pelo designer Henrique West, de Santos (SP), e o cervejeiro responsável, Tiago de Moraes, trabalhou por 12 anos na Ambev, onde aprimorou os aprendizados até iniciar a cervejaria própria, em 2018.

Atualmente, eles produzem tanto os modelos em latas como distribuem chopp, além de atender presencialmente no bar da fábrica.

Fachada da Cervejaria Go Brew, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

O prêmio ainda selecionou os melhores integrantes nas categorias refrigerantes, destilados, energéticos e energéticos.

A banca examinadora foi composta por profissionais de diversos ramos, tais como designers, artistas e marketeiros.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias