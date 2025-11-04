Uma das maiores farmacêuticas do Brasil abre vagas em Goiânia e Anápolis com diversos benefícios

Selecionados terão acesso a assistência médica, vale-transporte, vale-refeição, farmácia interna, recesso remunerado e desconto em cosméticos

Natália Sezil - 04 de novembro de 2025

Corredor na Brainfarma, no Daia. (Foto: Divulgação/Gercon)

Uma das maiores fabricantes de medicamentos do Brasil, a Brainfarma está com vagas de estágio abertas em Goiânia e Anápolis. As oportunidades têm bolsa-auxílio de R$ 1.800, além de vários benefícios.

Para se candidatar, é preciso que a previsão de formatura esteja entre dezembro de 2027 e dezembro de 2028.

O regime é de 30h semanais em modelo presencial, com previsão de início em março de 2026.

O programa contempla oito áreas diferentes da empresa. Portanto, diversas graduações atendem aos requisitos. A lista de cursos aceitos para cada vaga pode ser conferida ao final do texto.

A iniciativa oferece trilhas de desenvolvimento, mentorias, e treinamentos técnicos e comportamentais, para preparar os estudantes.

Além da bolsa-auxílio de R$ 1.800, estagiários também terão acesso a assistência médica, telemedicina, vale-transporte, fretado ou estacionamento, vale-refeição ou refeitório, farmácia interna, Wellhub, recesso remunerado, clube de vantagens e desconto de 40% em dermocosméticos e vitaminas.

As inscrições já estão abertas e seguem até o dia 12 de dezembro. Devem ser realizadas por meio do site oficial: ciadeestagios.com.br/vagas/brainfarma/.

A seleção para o estágio acontece por entrevistas, testes online e painel final.

Confira as vagas e os cursos pedidos:

Em Goiânia:

Operações Industriais: Engenharia de Produção, Estatística, Administração.

P&D e Qualidade: Farmácia, Biologia, Biomedicina, Biotecnologia.

Em Anápolis:

Assuntos Regulatórios: Farmácia, Química, Biologia e Bioquímica.

Engenharia e Manutenção Industrial: Engenharias (Mecânica, Elétrica, Química, Software, Computação).

Excelência Operacional: Engenharias (todas as especialidades), Administração, Farmácia.

Logística: Administração, Logística, Engenharia de Produção, Ciências Contábeis, Farmácia.

Operações Industriais: Engenharias (todas as especialidades), Farmácia, Administração.

P&D e Qualidade (50% das vagas para pessoas pretas): Farmácia, Biologia, Biomedicina, Biotecnologia, Química, Processos Industriais, Processos Químicos, Engenharia Química e áreas afins.

Planejamento & Controle de Produção: Administração, Logística, Ciência Contábeis, Engenharias (todas as especialidades), Farmácia.

Projetos e Planejamento Estratégico: Engenharias (todas as especialidades), Administração, Farmácia, Química e Estatística.

