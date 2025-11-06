Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia está entre os melhores do Brasil, aponta levantamento
Ranking analisou mais de mil critérios em áreas estratégicas
Um levantamento recente apontou um feito importante para a saúde de Goiás: um hospital público de Aparecida de Goiânia está entre os melhores do Brasil, destacando-se até mesmo no cenário da América Latina.
O Hospital Municipal Iris Rezende Machado (HMAP) aparece na 4ª posição entre os mais bem avaliados hospitais públicos do país. Considerando públicos e privados, está na 15ª colocação nacional.
Já no contexto latino-americano, o HMAP ficou em 41º lugar no geral. Os resultados são do ranking “Os Melhores Hospitais e Clínicas da América Latina 2025″, elaborado pela consultora IntelLat desde 2009.
O levantamento considera mais de mil critérios em áreas estratégicas, como segurança e resultados clínicos, gestão de pessoas, criação de conhecimento, eficiência operacional e financeira, tecnologia, telemedicina, sustentabilidade, experiência do paciente e prestígio.
O estudo analisou 80 instituições de saúde e coletou a percepção de mais de 12 mil profissionais no continente.
Leandro Vilela (MDB), prefeito de Aparecida de Goiânia, destaca que o resultado é motivo de orgulho para a cidade e para os goianos. “Ver o HMAP entre os melhores da América Latina e como o 4º melhor hospital público do Brasil comprova que a nossa cidade tem uma saúde pública de excelência”, afirma.
E continua: “é um reconhecimento internacional que reflete o esforço da gestão, o trabalho das equipes e o compromisso de Aparecida com o cuidado humano e com a eficiência na aplicação dos recursos públicos”.
O HMAP foi inaugurado em dezembro de 2018 e atua 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
É administrado pelo Einstein desde 2022, dedicando-se a casos de alta complexidade e em diversas especialidades. O hospital possui a acreditação ONA Nível 1, concedida pela Organização Nacional de Acreditação.
Entre janeiro de 2023 e julho de 2024, foi responsável por 90% de todos os procedimentos eletivos realizados pelo SUS em Aparecida de Goiânia.
