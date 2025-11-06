Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia está entre os melhores do Brasil, aponta levantamento

Ranking analisou mais de mil critérios em áreas estratégicas

Natália Sezil - 06 de novembro de 2025

Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia Iris Rezende Machado (HMAP). (Foto: Divulgação)

Um levantamento recente apontou um feito importante para a saúde de Goiás: um hospital público de Aparecida de Goiânia está entre os melhores do Brasil, destacando-se até mesmo no cenário da América Latina.

O Hospital Municipal Iris Rezende Machado (HMAP) aparece na 4ª posição entre os mais bem avaliados hospitais públicos do país. Considerando públicos e privados, está na 15ª colocação nacional.

Já no contexto latino-americano, o HMAP ficou em 41º lugar no geral. Os resultados são do ranking “Os Melhores Hospitais e Clínicas da América Latina 2025″, elaborado pela consultora IntelLat desde 2009.

O levantamento considera mais de mil critérios em áreas estratégicas, como segurança e resultados clínicos, gestão de pessoas, criação de conhecimento, eficiência operacional e financeira, tecnologia, telemedicina, sustentabilidade, experiência do paciente e prestígio.

O estudo analisou 80 instituições de saúde e coletou a percepção de mais de 12 mil profissionais no continente.

Leandro Vilela (MDB), prefeito de Aparecida de Goiânia, destaca que o resultado é motivo de orgulho para a cidade e para os goianos. “Ver o HMAP entre os melhores da América Latina e como o 4º melhor hospital público do Brasil comprova que a nossa cidade tem uma saúde pública de excelência”, afirma.

E continua: “é um reconhecimento internacional que reflete o esforço da gestão, o trabalho das equipes e o compromisso de Aparecida com o cuidado humano e com a eficiência na aplicação dos recursos públicos”.

O HMAP foi inaugurado em dezembro de 2018 e atua 100% pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

É administrado pelo Einstein desde 2022, dedicando-se a casos de alta complexidade e em diversas especialidades. O hospital possui a acreditação ONA Nível 1, concedida pela Organização Nacional de Acreditação.

Entre janeiro de 2023 e julho de 2024, foi responsável por 90% de todos os procedimentos eletivos realizados pelo SUS em Aparecida de Goiânia.

