Com mais de mil cavernas escondidas, Goiás entra na rota do turismo subterrâneo

Já conhecida pelo ecoturismo e pelas paisagens deslumbrantes, "terra do pequi" é a quinta que mais se destaca no novo cenário

Natália Sezil Natália Sezil -
Gruta Terra Ronca II, na cidade de São Domingos. (Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de São Domingos)
Gruta Terra Ronca II, na cidade de São Domingos. (Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de São Domingos)

Não é segredo que Goiás já é conhecido nacionalmente pelo ecoturismo e pelas paisagens deslumbrantes: Chapada dos Veadeiros, Terra Ronca e Águas Quentes são apenas algumas das 12 regiões turísticas catalogadas no estado. Agora, entra também na rota do turismo subterrâneo.

Das 26 mil cavernas catalogadas em todo o Brasil, 1.136 ficam em território goiano. O número representa 4,36% do total nacional e coloca a “terra do pequi” como o quinto estado com maior concentração desses espaços subterrâneos no país.

Segundo o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (ICMBio/Cecav), quem mais se destaca nesse aspecto é Minas Gerais, com 12.911. Em seguida, figuram Pará (3.224), Bahia (2.017) e Rio Grande do Norte (1.373).

Publicidade
Leia também
Caverna Lapa das Dores. (Foto: Goiás Turismo)

Caverna Lapa das Dores. (Foto: Goiás Turismo)

Mais do que cenários bonitos e cheios de história, as cavernas se tornam um potencial em diversas áreas. Turismo, ciência, lazer, educação e geração de emprego são alguns exemplos.

A espeleóloga Luciana Alt, que está à frente do Censo Brasileiro de Cavernas Turísticas 2025, defende: “as cavernas turísticas são as janelas mais enfeitadas e acessíveis para um vasto e pouco conhecido ambiente subterrâneo, geram oportunidades de lazer, entretenimento e educação, além de emprego e renda para comunidades locais”.

Com experiências únicas, Goiás tem vários destaques no cenário. O Parque Estadual da Terra Ronca, por exemplo, é um dos maiores complexos espeleológicos da América Latina.

Caverna Terra Ronca I

Caverna Terra Ronca I. (Foto: Divulgação)

São aproximadamente 57 mil hectares (80 mil campos de futebol) com mais de 250 cavernas escondidas, muitas com centenas de metros de extensão, rios subterrâneos, salões com formações milenares e uma biodiversidade surpreendente.

Também é na “terra do sertanejo” que fica a única caverna de maturação de queijos aprovada no Brasil, localizada em Guapó. Ou o município onde, com mais de 90 cavernas e 50 cachoeiras, abriga a maior queda d’água acessível do país – o Salto do Itiquira.

Com tanto potencial ainda a ser explorado, a expectativa de especialistas é de que o Censo colabore para a valorização do patrimônio subterrâneo e o que isso pode significar para Goiás.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias