Com mais de mil cavernas escondidas, Goiás entra na rota do turismo subterrâneo

Já conhecida pelo ecoturismo e pelas paisagens deslumbrantes, "terra do pequi" é a quinta que mais se destaca no novo cenário

Natália Sezil - 02 de novembro de 2025

Gruta Terra Ronca II, na cidade de São Domingos. (Foto: Divulgação/Prefeitura Municipal de São Domingos)

Não é segredo que Goiás já é conhecido nacionalmente pelo ecoturismo e pelas paisagens deslumbrantes: Chapada dos Veadeiros, Terra Ronca e Águas Quentes são apenas algumas das 12 regiões turísticas catalogadas no estado. Agora, entra também na rota do turismo subterrâneo.

Das 26 mil cavernas catalogadas em todo o Brasil, 1.136 ficam em território goiano. O número representa 4,36% do total nacional e coloca a “terra do pequi” como o quinto estado com maior concentração desses espaços subterrâneos no país.

Segundo o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Cavernas (ICMBio/Cecav), quem mais se destaca nesse aspecto é Minas Gerais, com 12.911. Em seguida, figuram Pará (3.224), Bahia (2.017) e Rio Grande do Norte (1.373).

Mais do que cenários bonitos e cheios de história, as cavernas se tornam um potencial em diversas áreas. Turismo, ciência, lazer, educação e geração de emprego são alguns exemplos.

A espeleóloga Luciana Alt, que está à frente do Censo Brasileiro de Cavernas Turísticas 2025, defende: “as cavernas turísticas são as janelas mais enfeitadas e acessíveis para um vasto e pouco conhecido ambiente subterrâneo, geram oportunidades de lazer, entretenimento e educação, além de emprego e renda para comunidades locais”.

Com experiências únicas, Goiás tem vários destaques no cenário. O Parque Estadual da Terra Ronca, por exemplo, é um dos maiores complexos espeleológicos da América Latina.

São aproximadamente 57 mil hectares (80 mil campos de futebol) com mais de 250 cavernas escondidas, muitas com centenas de metros de extensão, rios subterrâneos, salões com formações milenares e uma biodiversidade surpreendente.

Também é na “terra do sertanejo” que fica a única caverna de maturação de queijos aprovada no Brasil, localizada em Guapó. Ou o município onde, com mais de 90 cavernas e 50 cachoeiras, abriga a maior queda d’água acessível do país – o Salto do Itiquira.

Com tanto potencial ainda a ser explorado, a expectativa de especialistas é de que o Censo colabore para a valorização do patrimônio subterrâneo e o que isso pode significar para Goiás.

