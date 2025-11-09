Pesquisa indica onde está mais barato comprar café, óleo, leite e outros itens básicos em Anápolis

Procon visitou seis estabelecimentos da cidade para realizar levantamento

Paulo Roberto Belém - 09 de novembro de 2025

Pesquisa do Procon Anápolis foi realizada em cinco estabelecimentos da cidade. (Foto: Paulo de Tarso/ Prefeitura de Anápolis)

Um levantamento divulgado pelo Procon Anápolis aponta em quais estabelecimentos da cidade itens básicos do dia a dia podem ser adquiridos pelo menor preço, dando aquela “ajudinha” aos consumidores.

Avaliando a pesquisa realizada entre os dias 03 e 07 de novembro em seis pontos distintos, o Portal 6 separou as empresas visando complementar o auxílio a quem precisa garantir os produtos em casa, separando alguns de todos os pesquisados pelo órgão.

Um item diário que passou por variações agressivas no último ano foi o café, que segundo o Procon Anápolis, o pacote de 500g pode ser comprado pagando menos no Super Vi da Vila São Jorge por R$ 17,99.

Quanto ao óleo de soja de 900 ml, o produto mais barato está sendo comercializado no Assaí por R$ 7,39. O leite integral, outro item diário para muitos, tem o litro mais barato, sendo vendido também no Assaí, por R$ 3,89.

Partindo para o pacote de 5 kg de arroz, o Assaí o vende mais em conta por R$ 12,70. No parceiro do prato, o feijão, o pacote de 1 kg pode ser adquirido no precinho no Atacadão por R$ 3,50.

No Villefort, três itens estão com preço menor do que os outros estabelecimentos. São eles: margarina 500g – R$ 5,88; macarrão espaguete 500g – R$ 1,89; e o pãozinho francês por kg – R$ 14,90.

Partindo para as proteínas, o ovo tem 12 unidades do branco vendidas por R$ 6,49 no Assaí.

Quanto às carnes, o quilo do acém sem osso é comercializado a R$ 27,98 no Villefort e o coxão mole tem a mesma quantidade vendida por R$ 39,90 no Assaí.

Dois itens de sacolão também tiveram os preços apurados. A banana-prata tem o quilo vendido a R$ 3,99 no Mini Preço e o tomate kg a R$ 3,99 no Atacadão.

Limpeza da casa

Agora, entre os itens de limpeza, o sabão em pó de 800g custa R$ 5,79 no Atacadão. O detergente de 500 ml está a R$ 1,29 no Assaí e o sabonete a R$ 0,99 no Hiper Vip.

Ao divulgar a pesquisa de preços, o Procon Anápolis ressaltou que o consumidor deve estar atento às marcas dos produtos oferecidos pelos fornecedores, inclusive realizando breve pesquisa avaliando a qualidade e o vencimento dos produtos.

A pesquisa completa pode ser acessada por meio deste link.

