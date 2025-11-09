Polícia prende envolvidos em morte de criança baleada em hamburgueria de Campinorte

Padrasto da vítima também foi alvejado no pescoço e encaminhado para unidade de saúde

Augusto Araújo - 09 de novembro de 2025

Suspeitos foram presos após operação da Polícia Civil (Foto: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante três homens suspeitos de envolvimento no homicídio de uma criança de 07 anos, ocorrido na noite da última sexta-feira (07), em Campinorte, no norte goiano.

A ação foi realizada pela Delegacia do município e pelo Núcleo de Inteligência da 18ª Delegacia Regional de Polícia (DRP), em conjunto com a Polícia Militar (PM).

Segundo as investigações, o atentado também deixou o padrasto da vítima ferido. Logo após o crime, equipes das forças de segurança iniciaram diligências ininterruptas para identificar e capturar os autores.

Com base em informações anônimas e levantamentos de inteligência, dois dos suspeitos foram localizados em um hotel no município de Alto Horizonte.

Durante a abordagem, um dos detidos confessou participação no crime e afirmou ter recebido R$ 400 para conduzir o veículo utilizado na ação criminosa, ao lado de outros comparsas.

Na sequência das diligências, os investigadores encontraram o local onde parte das armas usadas na execução do crime estava escondida. O material foi apreendido e encaminhado para a perícia.

A Polícia Civil (PC) informou que as investigações continuam com o objetivo de esclarecer todos os detalhes do caso e identificar possíveis outros envolvidos.

O padrasto da criança, que também foi alvejado, na região do pescoço, recebeu atendimento médico, sendo estabilizado pelos socorristas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!