Bombeiros suspendem buscas por biomédica que desapareceu após sair para ir à oficina

Polícia Civil até chegou a divulgar imagens que seriam de Érika Luciana, mas logo constatou que não era ela no vídeo

Natália Sezil - 10 de novembro de 2025

Érika Luciana de Sousa Machado saiu de Olhos d’Água, em Alexânia. Ela foi vista pela última vez em Corumbá de Goiás. (Foto: Reprodução/O Popular)

O Corpo de Bombeiros de Pirenópolis suspendeu as buscas pela biomédica Érika Luciana Machado, de 47 anos. Ela desapareceu no dia 1° de novembro, quando saiu do distrito de Olhos d’Água, em Alexânia.

A profissional havia deixado a casa da mãe dizendo que iria comprar ração para os cachorros e verificar o farol do carro. Ela foi vista pela última vez em Corumbá de Goiás.

Segundo O Popular, as buscas estão suspensas por conta da falta de informações que possam direcionar as atividades – tanto com cães quanto com mergulho.

A Polícia Civil (PC) continua investigando o caso, mas o irmão de Érika, Júlio César, explica que nenhuma das possibilidades que foram exploradas deu resultado.

“Não tivemos nenhuma pista. Câmera, rastreio de celular, cartão de crédito. Simplesmente nada!”, relatou.

“Polícia Federal, Civil, Militar, Corpo de Bombeiros… eles vasculharam todas as possibilidades, todas as pistas, mas infelizmente nós não tivemos êxito”.

Agora, o objetivo da família é divulgar cada vez mais a imagem da biomédica – para que o reconhecimento seja mais fácil, caso ela volte a ser vista.

A profissional tem 1,63m de altura e cabelos pretos curtos. No momento do desaparecimento, usava blusa preta, calça jeans e tênis.

A família pede que informações sejam enviadas pelo telefone (64) 99644-0099. Também é possível contatar o Disque Denúncia ou a Polícia Civil por meio do 197.

Em tempo

Segundo os familiares, Érika Luciana saiu de casa por volta das 10h do dia 1º. O veículo foi encontrado abandonado horas depois em Corumbá de Goiás.

Testemunhas disseram que ela chegou a conversar com moradores da região antes de sumir. Não havia câmeras por perto.

O caso ganhou uma nova atualização na última sexta-feira (07), quando a PC divulgou imagens de câmeras de segurança de uma mulher caminhando às margens da BR-414, sentido Anápolis.

Apesar disso, a informação foi derrubada no dia seguinte, sábado (08), quando a corporação disse que realizou uma verificação técnica, constatando que se tratava de outra pessoa.

