Mulher é presa em Anápolis, suspeita de furtar dinheiro de vendas em farmácia

Funcionária teria sido flagrada por proprietária do estabelecimento fazendo transferências Pix para a conta pessoal dela

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Anápolis
Imagem ilustrativa de interior de farmácia (Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Uma mulher, de 36 anos, foi presa em flagrante na manhã da última segunda-feira (10), suspeita de furtar valores de vendas na farmácia onde trabalhava, em Anápolis.

Conforme apurado pela reportagem, a proprietária do estabelecimento, localizado no bairro Jardim Goiano, teria flagrado a funcionária realizando transações das vendas diretamente para uma conta pessoal via Pix.

Assim, a empresária relatou que a suspeita estaria recebendo o pagamento de medicamentos em sua própria conta, desviando o valor que deveria ser destinado ao caixa da drogaria.

Os policiais confirmaram a situação e conduziram a mulher à delegacia, onde ela foi autuada em flagrante pelo crime

Caberá agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações sobre o ocorrido.

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

