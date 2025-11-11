Mulher é presa em Anápolis, suspeita de furtar dinheiro de vendas em farmácia
Funcionária teria sido flagrada por proprietária do estabelecimento fazendo transferências Pix para a conta pessoal dela
Uma mulher, de 36 anos, foi presa em flagrante na manhã da última segunda-feira (10), suspeita de furtar valores de vendas na farmácia onde trabalhava, em Anápolis.
Conforme apurado pela reportagem, a proprietária do estabelecimento, localizado no bairro Jardim Goiano, teria flagrado a funcionária realizando transações das vendas diretamente para uma conta pessoal via Pix.
Assim, a empresária relatou que a suspeita estaria recebendo o pagamento de medicamentos em sua própria conta, desviando o valor que deveria ser destinado ao caixa da drogaria.
Os policiais confirmaram a situação e conduziram a mulher à delegacia, onde ela foi autuada em flagrante pelo crime
Caberá agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações sobre o ocorrido.
