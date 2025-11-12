Conheça Dom Waldemar, bispo que substitui Dom João na Diocese de Anápolis

Transição acontece de forma imediata, sem a necessidade de uma nova nomeação

Davi Galvão - 12 de novembro de 2025

Dom Waldemar já exercia a função de bispo coadjutor na cidade desde fevereiro e se preparava para suceder Dom João. (Foto: Arquidiocese de Brasília)

Com o falecimento de Dom João Wilk nesta terça-feira (11), a Diocese de Anápolis passa a ser conduzida por Dom Waldemar Passini Dalbello, que assume oficialmente como novo bispo diocesano.

Dom Waldemar já exercia a função de bispo coadjutor na cidade desde fevereiro e se preparava para suceder Dom João.

Em entrevista à Rádio São Francisco, o padre Anevair José, reitor do Santuário Maior Diocesano, explicou que a transição acontece de forma imediata, sem a necessidade de uma nova nomeação.

Trajetória

Formado em engenharia elétrica pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Dom Waldemar Passini, atualmente com 58 anos, dedicou a vida ao sacerdócio, tendo sido ordenado em 1994, após concluir filosofia e teologia no Seminário Maior de Brasília.

Com mestrado em Ciências Bíblicas pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, ele também estudou na École Biblique et Archéologique Française de Jerusalém.

Em 2009, ele deu início à trajetória episcopal teve início, quando foi nomeado bispo auxiliar de Goiânia pelo Papa Bento XVI, sendo ordenado no ano seguinte com o lema “Para congregar na unidade”.

Dom Waldemar ainda atuou como administrador apostólico da Arquidiocese de Brasília, em 2011, e foi bispo coadjutor de Luziânia a partir de 2014, assumindo definitivamente a diocese em 2017.

