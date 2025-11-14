Mãe denuncia que pai pegou a filha, não devolveu e a mantém fora da escola há dois meses, em Anápolis

Ela conta que os dois têm guarda compartilhada e que já procurou o Conselho Tutelar, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e a Vara da Família

Natália Sezil - 14 de novembro de 2025

Uma mãe denunciou que luta na Justiça há dois meses para tentar rever a filha, de oito anos. Moradora de Anápolis, ela diz que o pai da criança a levou, se recusou a devolvê-la e a mantém fora da escola durante todo esse tempo.

A mulher contou ao Portal 6 que os dois mantêm guarda compartilhada da menina, o que foi determinado em juízo.

O homem cuida dela às segundas, quartas e sextas-feiras, das 06h às 19h. A mãe fica às terças e quintas-feiras, enquanto eles alternam aos fins de semana (a cada 15 dias).

Segundo a mulher, no dia em que a situação começou, em 05 de setembro, a filha deveria ter ficado com ela.

Apesar disso, o pai teria levado a criança com ele e, desde então, mantido ela na própria casa, sem devolvê-la e sem supostamente respeitar a guarda compartilhada.

A mulher alegou que a criança não vai às aulas desde então. “A gente fica na aflição. Porque está sem o convívio, e sem o convívio escolar”, compartilhou.

Na versão dela, o contato com a filha tem sido escasso, mantido por meio de chamadas, sem vê-la pessoalmente. Diante do cenário, ela buscou apoio na Justiça.

A mãe diz ter procurado diversos órgãos: o Conselho Tutelar, Ministério Público de Goiás, Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, e a Vara da Família – onde foi registrado um processo, ainda em andamento.

Mesmo assim, ela se sente desesperada por ficar longe da menina e não ter uma previsão de quando vai obter respostas. Desabafa: “fiz tudo o que você puder imaginar, e não tenho ela”.

“Eu estou bem angustiada, desesperada, com tudo o que está acontecendo”. E faz um apelo: “eu só quero ter resposta e uma ação da Justiça”.

