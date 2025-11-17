Morador de Anápolis morre sob suspeita de intoxicação por veneno de formiga

Vítima deu entrada sentindo grave falta de ar e dores intensas no tórax

Natália Sezil - 17 de novembro de 2025

Fachada do Hospital Municipal Alfredo Abrahão. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Um homem, de 50 anos, morreu neste domingo (16) após dar entrada no Hospital Municipal Alfredo Abrahão (HMAA), em Anápolis.

Ele apresentava sintomas graves de falta de ar e dores intensas no tórax. Informações preliminares apontam que ele teria começado a passar mal aproximadamente ao meio-dia.

Ao chegar na unidade de saúde, a equipe médica teria diagnosticado um quadro severo de intoxicação, segundo o Anápolis Notícias. Apesar dos esforços dos profissionais, ele não resistiu e teve o óbito confirmado pouco depois.

Questionada pelas autoridades, a família teria indicado que o homem comprara veneno para matar formiga cerca de duas semanas antes. Durante esse período, ele era o responsável por aplicar o produto pela casa.

Essa hipótese, agora, deve ser investigada pela Polícia Civil (PC), que tenta apurar qual substância causou a intoxicação e como isso aconteceu.

