Maior fabricante de trens do mundo investe R$ 50 milhões no Brasil e abre fábrica que deve movimentar o mercado de trabalho

A expectativa é de gerar centenas de empregos diretos com aporte de R$ 50 milhões, além de estimular contratações indiretas a partir de 2026

Pedro Ribeiro - 19 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação/CRRC)

O mercado de trabalho no Brasil ganha um novo fôlego com a chegada de um gigante do setor ferroviário.

A CRRC, maior fabricante de trens do mundo, iniciou suas operações em Araraquara (SP) e trouxe com ela um investimento robusto, novas oportunidades de emprego e a promessa de movimentar toda a cadeia produtiva ligada ao transporte público.

Para quem acompanha as transformações industriais do país, a novidade indica um cenário de expansão, modernização e mais portas abertas para profissionais de diversas áreas.

A empresa assumiu as instalações antes ocupadas pela Hyundai Rotem e já começou a estruturar a nova planta, que será fundamental na produção dos 44 trens da Frota R destinados ao Metrô de São Paulo.

Mesmo em fase inicial, o impacto no mercado de trabalho já aparece: a expectativa é de gerar cerca de 100 empregos diretos com aporte de R$ 50 milhões, além de estimular contratações indiretas a partir de 2026, quando a operação industrial começa oficialmente.

O que será produzido na unidade de Araraquara

A nova fábrica da CRRC vai apoiar a montagem dos trens que atenderão as linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô de São Paulo.

A Frota R, avaliada em R$ 3,1 bilhões, inclui composições modernas com passagem livre entre os vagões, velocidade de até 100 km/h e capacidade para aproximadamente 1,8 mil passageiros.

Parte do processo será realizado no próprio município, o que reforça ainda mais o impacto local no mercado de trabalho.

Empregos e oportunidades nas áreas técnicas e administrativas

A chegada da CRRC também amplia as chances de recolocação e crescimento profissional em várias áreas.

Há vagas abertas tanto em Araraquara quanto na capital paulista, envolvendo setores como engenharia, compras, projetos, contabilidade e vendas.

Enquanto o portal oficial de vagas não é lançado, as candidaturas estão sendo recebidas por e-mail, conforme divulgado por veículos especializados.

Essa movimentação mostra que o mercado de trabalho ferroviário está aquecido e com espaço para profissionais de diferentes perfis, desde técnicos até engenheiros e especialistas em gestão.

Próximos passos e novas possibilidades no setor ferroviário

Além da Frota R, a planta de Araraquara poderá contribuir para outros projetos importantes, como o Trem Intercidades (SP–Campinas) e futuras expansões de linhas operadas por concessionárias.

A ViaQuatro, por exemplo, já manifestou interesse na compra de novos trens da marca para ampliar a Linha 4-Amarela até Taboão da Serra.

Esses desdobramentos fazem parte do programa estadual SP nos Trilhos, que projeta cerca de R$ 190 bilhões em investimentos até 2035, com a meta de adquirir 400 trens e gerar até 150 mil empregos.

Nesse cenário, a presença da CRRC no Brasil se torna estratégica, ajudando a consolidar um polo industrial ferroviário forte e competitivo.

Quem é a CRRC e por que sua vinda importa

Com sede em Pequim, a CRRC possui 46 subsidiárias e mais de 180 mil funcionários ao redor do mundo.

É considerada a maior fabricante de trens do planeta, atuando com tecnologias de ponta em material rodante e soluções ferroviárias.

A instalação de uma unidade no interior de São Paulo demonstra confiança no potencial do país e reforça a tendência de expansão do setor.

Para trabalhadores, empresas e para o próprio desenvolvimento urbano, a chegada da CRRC representa inovação, empregos e mais movimentação no mercado de trabalho — algo essencial em um momento de grandes transformações no transporte público.

