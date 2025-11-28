Jovem que se afogou no Parque JK bebia com amigos, que fugiram e deixaram ele sozinho

Vítima continua internada no Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo

Paulo Roberto Belém - 28 de novembro de 2025

Jovem foi levado para o Heana, após se afogar em lago do Parque JK. (Foto: Reprodução)

A Polícia Militar (PM) foi acionada na tarde desta sexta-feira (28), para ir até o Parque JK, em Anápolis, após jovem, de 22 anos, se afogar no lago do interior do espaço, que fica localizado no Bairro JK.

Com ele tendo sido socorrido pelo Serviço Móvel de Atendimento em Urgência (Samu) e levado para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), os militares apuraram o que teria acontecido.

A corporação recebeu a notícia de que o jovem e outras três pessoas estariam consumindo bebidas alcoólicas e entrando deliberadamente no lago artificial, quando a vítima teve um princípio de afogamento.

Assim, ao ver que ele estava naquele estado, teriam fugido do espaço, deixando-o sozinho daquela maneira. Inclusive, quem acionou a PM alegou que o grupo estaria tão embriagado, que estaria importunando os que passavam pelo parque.

O jovem ainda se encontra no Heana. O Portal 6 pediu a atualização do quadro de saúde do jovem, que até à última atualização era grave.

Segundo a unidade, ele permanece no pronto-socorro, sedado, em ventilação mecânica, mantendo sinais vitais estáveis e aguardando os laudos das tomografias realizadas.

Nota do Heana:

O paciente Luan da Silva Santos, de 22 anos, deu entrada no HEANA nesta sexta-feira, 28 de novembro de 2025, às 14h22, trazido pelo SAMU. Ele chegou à unidade já intubado, após ser vítima de afogamento. No momento, ele permanece no pronto-socorro, sedado, em ventilação mecânica, mantendo sinais vitais estáveis e aguardando os laudos das tomografias realizadas.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!