Governo faz alerta para brasileiros que precisam tirar a nova carteira de identidade com urgência

Alguns brasileiros devem emitir o documento antes desse prazo, principalmente se houver necessidade de atualização

Pedro Ribeiro - 01 de dezembro de 2025

(Fotos: Sejusc/AM)

A carteira de identidade virou tema de atenção, e muitas pessoas querem saber se precisam correr para atualizar o documento.

A verdade é que o Brasil definiu um prazo para que todos façam a troca, mas nem todos precisam resolver isso agora.

Ainda assim, algumas situações exigem cuidado imediato, e o governo tem reforçado esse alerta para evitar filas, transtornos e dores de cabeça.

A nova Carteira de Identidade Nacional, conhecida como CIN, será obrigatória para todos até 28 de fevereiro de 2032.

Porém, alguns brasileiros devem emitir o documento antes desse prazo, principalmente quando há necessidade de atualização.

Quem realmente precisa emitir a nova Carteira de Identidade agora

O Instituto-Geral de Perícias do Rio Grande do Sul esclareceu que a maioria das pessoas não precisa correr para trocar o documento. N

o entanto, algumas situações exigem a emissão imediata. Entre elas estão:

• Mudança de dados cadastrais

• Perda do documento

• Furto

• Danos que prejudiquem a identificação

• Viagem internacional para países do Mercosul

Se o seu RG atual está dentro da validade e bem conservado, você não precisa se preocupar em trocar agora.

Durante o verão, o movimento nos postos aumenta muito.

O IGP recomenda que os cidadãos só peçam a nova via quando houver necessidade real, pois as filas tendem a crescer e o tempo de espera costuma ser maior nessa época.

Validade da nova Carteira de Identidade

A validade do novo documento depende da idade do cidadão. Veja como funciona:

• 0 a 12 anos incompletos – validade de 5 anos

• 12 a 60 anos incompletos – validade de 10 anos

• Acima de 60 anos – validade indeterminada

A primeira via da nova carteira é gratuita, assim como a renovação. A solicitação pode ser feita online, o que facilita bastante o processo.

O que muda com a nova Carteira de Identidade Nacional

A CIN chega para substituir o modelo antigo, que variava de estado para estado.

Agora, o CPF se torna o número único de identificação para todos os brasileiros, trazendo mais organização e menos confusão na hora de apresentar documentos.

Além disso, o novo modelo traz mais segurança.

Ele inclui QR Code, código MRZ (o mesmo usado em passaportes) e permite adicionar informações importantes, como tipo sanguíneo, nome social e indicação de doador de órgãos.

O cidadão também pode usar a versão digital, disponível no aplicativo Gov.br.

O documento já vale em todo o país para bancos, concursos, serviços públicos, embarques em voos nacionais e viagens dentro do Mercosul.

Quem ainda tem o RG antigo pode continuar usando, desde que esteja dentro da validade e em bom estado.

Mas, a partir de 2028, a CIN será o único documento aceito com biometria para requerimentos e manutenção de benefícios no INSS.

