Não é o tucunaré: o peixe que antes era visto como “comida de pobre” e se tornou fonte rica de nutrientes

Muitos não sabem, mas esse peixe é conhecido como um dos mais completos do ponto de vista nutricional

Isabella Valverde - 01 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

Presença constante nas feiras e mercados populares, por muito tempo a cavalinha foi associada a refeições simples e econômicas, marcada pelo estigma de “peixe de pobre”.

Porém, o que muitos não sabem é que o alimento é reconhecido como um dos peixes mais completos do ponto de vista nutricional, surpreendendo aqueles que ainda tinham algum tipo de preconceito.

Com o avanço nos estudos sobre alimentação, foi possível identificar que a cavalinha oferece proteínas de alta qualidade, concentrações expressivas de ácidos graxos ômega-3, aliados da saúde do cérebro e do coração, além de vitaminas essenciais.

Por que você deve incluir a cavalinha no seu prato

Apesar do custo mais baixo, a cavalinha não perde em nada para as espécies consideradas “nobres”.

Para se ter uma ideia do valor nutricional, entre seus benefícios se destacam:

Rica em ômega-3

Os ácidos graxos que estão presentes no peixe possuem ação direta na saúde cerebral e cardiovascular, pois o DHA contribui para a memória, funcionamento do sistema nervoso e cognição, e o EPA ajuda a combater inflamações, reduzir triglicerídeos, além de diminuir o risco de doenças cardíacas.

Proteína completa

Está de dieta? Pois saiba que a cavalinha é uma ótima opção para acrescentar no cardápio!

Mais leve que as carnes vermelhas e com digestão simples, a cada 100g ela oferece entre 20 e 22g de proteína, sendo uma excelente opção especialmente para idosos.

Vitaminas e minerais

Não para por aí! A cavalinha é fonte de Vitamina B12, Vitamina D, Iodo, cálcio e fósforo.

Assim, ela contribui para a produção de glóbulos vermelhos, para a saúde dos ossos e sistema imunológico, assim como para o metabolismo.

Amplamente encontrada no Brasil, a cavalinha permite uma alimentação equilibrada, segura e o melhor, sem pesar no bolso.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!