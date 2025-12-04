Morador de Anápolis pergunta se bar está aberto e se surpreende com resposta: “hoje não, cola amanhã pro churrasco”

Portal 6 conversou com a proprietária do Hangar 08 para saber o porquê da hospitalidade do estabelecimento

Paulo Roberto Belém - 04 de dezembro de 2025

Morador de Anápolis recebeu convite de bar. (Foto: Reprodução)

Um morador de Anápolis ficou surpreso com a resposta recebida pelo Instagram, de um bar localizado na cidade, à simples pergunta: “vai abrir hoje?” Isso porque um convite foi devolvido: “Hoje não. Cola amanhã pro churrasco dos amigos”.

Ao Portal 6, o leitor, que preferiu não se identificar, comentou. “Nunca me senti tão cuidado”, brincou.

Ele disse que a mensagem foi enviada no último domingo (30) e que não foi ao bar por questões pessoais na segunda (1º). “Mas fiquei surpreso com o convite”, disse.

A reportagem foi atrás do estabelecimento para saber o porquê da hospitalidade. Uma das proprietárias do Hangar 08, Julia Duarte, disse que se trata de um “churrasco aberto”, explicando a ideia tocada no bar, que comanda com o esposo e outro sócio.

“Nas segundas-feiras fazemos o churrasco dos amigos: cada pessoa leva um pouco de carne e assamos para todos que estão no bar”, contou a proprietária.

Segundo ela, a ideia veio quando amigos perguntaram se podiam assar uma carne no local. “Acabamos pegando como algo fixo para movimentar no começo da semana, já que na terça-feira estamos fechados”, contou.

Aceitação

Julia revelou ao Portal 6 o que as pessoas têm achado do churrasco no bar. “Tem gostado muito”, citou. Ela também narrou à reportagem sobre a reação dos que frequentam o estabelecimento sem saber da ação.

“Ficam surpresos quando chegam no bar e comem uma carne sem pagar a mais por isso, e geralmente na próxima semana voltam e levam um pouco de carne para compartilhar também”, afirmou.

Perguntada se a ideia tem ajudado no dia considerado “opaco” para estabelecimentos do tipo, ela enfatiza. “Melhorou bastante o movimento, além de fidelizar uma clientela no dia”, entende.

A história por trás

Julia contou outro detalhe sobre o bar, dizendo que assumiram o local há apenas dois meses, a partir da morte do antigo dono. “Eu já frequentava lá e era amiga do Sr. Pereira, aposentado da Base Aérea,” iniciou para contar a história por trás do bar.

Ela emendou o que aconteceu. “A esposa dele comentou que queria que continuassem o legado, de ter um bar raiz. Conversei com meu esposo e decidimos assumir o local, já que era nosso bar preferido e também não queríamos que ele fechasse”, confidenciou.

Sobre o nome do bar, Julia disse que vem exatamente pelo ex-dono ser aposentado da Força Aérea e por conta da sinuca.

Ela arrematou dizendo que com o esposo e o sócio, pretende reformar o estabelecimento aos poucos. “E fazer um local com uma pintura dele como homenagem ao Sr. Pereira”, concluiu.

Vale lembrar que o local é proibido para menores de 18 anos, mesmo acompanhados dos pais, por conta de restrições da legislação.

