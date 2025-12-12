Batata assada fica mais crocante e muito mais rápida no forno com dica que viralizou entre as donas de casa

Quem já tentou fazer batata assada no forno sabe como é difícil conseguir crocância sem ressecar a parte de dentro

Gabriel Yuri Souto - 12 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/YouTube)

A batata assada fica mais crocante quando um detalhe simples é ajustado antes de ir ao forno, e essa técnica viralizou justamente porque resolve um problema comum: o forno demora a deixar a batata dourada, e quando finalmente colore, o interior já perdeu maciez.

Muitas pessoas tentam aumentar o fogo, colocar mais óleo, mexer a assadeira várias vezes, mas nada disso garante o ponto perfeito.

A solução que vem circulando nas cozinhas caseiras não envolve truques mirabolantes; é apenas uma etapa que quase todo mundo ignora e que muda completamente o resultado.

A etapa que quase ninguém faz e transforma a textura

O segredo está em deixar a batata de molho em água quente por alguns minutos antes de assar. Esse processo retira o amido superficial que impede a formação da crosta crocante.

Quando o amido fica acumulado na superfície, a batata tende a assar de maneira lenta e úmida, criando aquela textura murcha que impede a crocância.

Ao mergulhar as batatas em água quente, as fibras se ajustam, o excesso de amido se solta e o forno consegue agir diretamente sobre a superfície.

Por que isso deixa o forno muito mais eficiente

Sem a camada grossa de amido, a batata perde água mais rapidamente e doura com mais velocidade. Isso significa que o tempo de forno diminui, porque a superfície seca mais cedo e começa a caramelizar antes de cozinhar demais o interior.

Na prática, o forno faz o trabalho de fritar sem óleo profundo, garantindo uma casquinha mais firme e um miolo macio. Donas de casa que testaram relatam redução real no tempo de preparo.

O momento ideal para temperar e garantir crocância

Depois do banho quente e do enxágue, a etapa mais importante é secar completamente as batatas. Qualquer gota de água atrapalha a cor e atrasa o processo de crocância.

Quando estão bem secas, basta misturar com um fio leve de óleo e temperar. A batata deve entrar no forno já espalhada sem sobreposição, para permitir que todas as faces recebam calor.

É nesse ponto que a técnica mostra força: sem o amido superficial, a superfície reage mais rápido e cria o dourado uniforme.

Como o resultado final supera a batata comum de forno

O contraste entre crosta crocante e interior macio só acontece quando a batata assa de maneira regular, e o banho quente cria exatamente essa condição.

O método funciona com batata inglesa, batata doce e até batatas congeladas cruas. E, como pede menos óleo, muitas pessoas adotaram a técnica para o dia a dia por ser econômica, prática e mais leve.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!