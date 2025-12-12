Funape anuncia vagas de emprego com salários de até R$ 6,8 mil e benefícios

Interessados podem se inscrever de forma online até o dia 31 de dezembro

Gabriella Pinheiro - 12 de dezembro de 2025

Sede da Fundação de Apoio à Pesquisa, em Goiânia (Foto: Divulgação)

A Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape) está com inscrições abertas para vagas na área de Administração, com oportunidades para diferentes funções em Goiânia.

As oportunidades são para Trainee de Analista de Gestão, Comprador I, Assistente Contábil e Financeiro, Controlador de Projetos I, Carregador e Assistente de Compras.

Os interessados podem se inscrever de forma online, por meio do site da Funape, na área Trabalhe Conosco e, em seguida, na aba Processo Seletivo. O prazo vai até o dia 31 de dezembro.

Uma das oportunidades é para Assistente Contábil e Financeiro. Para essa função, é necessário ter Ensino Médio completo; domínio em informática, Windows, Word, Excel avançado e internet. Entre os requisitos desejáveis, está a formação superior em Ciências Contábeis (concluída ou em andamento).

A carga horária é de 40 horas semanais, das o8h às 12h e das 13h às 17h, de forma presencial. A remuneração é de R$ 3.125, além de benefícios como vale-transporte, vale-alimentação de R$ 1.050,06, seguro de vida, 80% do seguro de saúde Unimed Goiânia (opcional), plano odontológico Uniodonto integral, uniforme e credencial do SESC.

Trainee de Analista de Gestão

Outra oportunidade é para o cargo de Trainee de Analista de Gestão, que exige ensino superior completo em áreas afins e especialização, além de domínio em informática (Windows, Word, Excel avançado e internet).

Entre os requisitos desejáveis estão: domínio em redação, elaboração de atas, relatórios e outros documentos institucionais; cinco anos de experiência comprovada em gestão administrativa e/ou secretariado; habilidade em análise documental e verificação de conformidade legal e com as políticas internas.

A remuneração inicial é de R$ 5.503,20 — sendo o salário efetivo de R$ 6.879, após transcorridos o período de avaliação, que poderá ocorrer em até 24 meses — além de benefícios.

Carregador

Para a função de Carregador, é necessário ensino médio completo e capacidade física compatível com as demandas do cargo. O salário é de R$ 2.321.

A carga horária é de 40 horas semanais, das o8h às 12h e das 13h às 17h, de forma presencial. Um diferencial é ter experiência anterior nas áreas de carga, descarga, movimentação e armazenagem.

Assistente de Compras

Para Assistente de Compras, é necessário ensino médio completo, domínio em informática (Windows, Word, Excel avançado e internet). É desejável curso superior em Administração de Empresas ou áreas afins, além de dois anos de experiência em rotinas administrativas.

A carga horária é de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 17h. A remuneração é de R$ 3.125, acrescida de gratificações.

Controlador de Projetos I

O cargo de Controlador de Projetos I oferece remuneração de R$ 3.639 e exige ensino superior completo, domínio em informática (Windows, Word, Excel avançado e internet), além de especialização em gestão de projetos e dois anos de experiência na área.

Os selecionados receberão benefícios.

Comprador I

Para a função de Comprador I, é necessário ensino superior completo ou cursando em Administração de Empresas, Economia ou áreas afins.

Entre os requisitos desejáveis estão cursos de formação na área de compras e dois anos de experiência no setor.

A remuneração é de R$ 3.639 e a carga horária é de 40 horas semanais, além de benefícios.

