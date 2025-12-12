Identificado trabalhador que morreu após sofrer acidente em condomínio de luxo em Anápolis

Vítima realizava serviços de pedreiro no momento em que faleceu

Gabriella Pinheiro - 12 de dezembro de 2025

Imagem mostra Antônio Rodrigues da Silva Sobrinho, de 52 anos. (Foto: Reprodução)

Foi identificado como Antônio Rodrigues da Silva Sobrinho, de 52 anos, o trabalhador que morreu após cair do telhado no condomínio Grand Trianon, localizado na Avenida GT, em Anápolis. A situação aconteceu na manhã desta sexta-feira (12).

Conforme apurado pelo Portal 6, a vítima realizava serviços de pedreiro em uma obra no interior do condomínio.

Em determinado momento, por motivos ainda desconhecidos, ele acabou caindo da segunda laje de uma construção.

Ao escutarem um grito, pessoas que estavam no local foram até o ponto da queda e encontraram a vítima no chão, com a cabeça ensanguentada.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e compareceu ao local. Os socorristas tentaram reanimá-lo, mas sem êxito.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e realizou o isolamento da área. O Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado e compareceu ao local para a retirada do corpo.

Em nota enviada ao Portal 6, a administração do condomínio lamentou o ocorrido.

Leia a nota:

“É com muito pesar que informo que tivemos um acidente no condomínio hoje em uma obra. Prestador caiu de uma laje, foi chamado os bombeiros que fizeram os primeiros socorros porém, não resistiu e foi a óbito.

Deixo aqui nossos sentimentos.”

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!