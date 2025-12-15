Não é enrolado no papel nem deixar aberto: o truque que evita que o queijo fresco estrague rápido

Método simples ajuda a conservar o queijo por mais tempo e evita ressecamento, mofo e perda de sabor

Gabriel Yuri Souto - 15 de dezembro de 2025

(Foto: Ilustração/Captura de Tela/ Youtube)

Quem compra queijo fresco costuma enfrentar o mesmo problema: poucos dias depois de aberto, ele resseca, muda de textura ou cria mofo.

Muitas pessoas tentam resolver enrolando em papel, plástico ou deixando o alimento aberto na geladeira. No entanto, especialistas em conservação de alimentos explicam que essas práticas não são as mais eficazes.

Existe, porém, um truque simples e acessível que ajuda a manter o queijo fresco por mais tempo, preservando sabor e textura, sem complicação.

Por que o queijo fresco estraga rápido

O queijo fresco tem alto teor de umidade e pouca quantidade de conservantes naturais. Por isso, ele sofre alterações rapidamente quando entra em contato com o ar ou perde água dentro da geladeira.

Além disso, mudanças bruscas de temperatura e armazenamento inadequado favorecem o crescimento de fungos e bactérias. Dessa forma, o queijo acaba estragando antes do esperado.

O truque está na salmoura

Em vez de papel ou plástico, o método mais indicado é guardar o queijo em salmoura, ou seja, em água com sal. Esse processo ajuda a manter a umidade natural do alimento e cria um ambiente menos favorável ao desenvolvimento de micro-organismos.

Para isso, basta preparar uma salmoura simples e armazenar o queijo em um potinho bem fechado, dentro da geladeira.

Como fazer do jeito certo

O preparo é simples e rápido. Dissolva sal em água filtrada até que fique levemente salgada, semelhante ao sabor da água do mar, porém mais suave. Em seguida, coloque o queijo completamente submerso nessa solução.

Depois disso, transfira tudo para um recipiente com tampa. Assim, o queijo fica protegido do ar e mantém a textura macia por mais tempo.

Quanto tempo o queijo dura assim

Quando armazenado corretamente na salmoura e mantido refrigerado, o queijo fresco pode durar vários dias a mais do que quando guardado seco ou enrolado em papel. Além disso, ele não resseca e mantém o sabor equilibrado.

É importante trocar a salmoura a cada poucos dias e sempre usar utensílios limpos ao manusear o queijo. Dessa forma, o risco de contaminação diminui.

Erro comum que deve ser evitado

Um erro frequente é guardar o queijo em potes sem tampa ou envolvê-lo apenas em papel. Essas opções aceleram a perda de umidade. Outro equívoco é deixar o queijo em contato direto com alimentos de cheiro forte, o que altera o sabor.

Por isso, o armazenamento em salmoura, dentro de um potinho fechado, se torna a opção mais eficiente e prática para o dia a dia.

