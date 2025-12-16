Polícia Civil investiga morte de criança de 6 anos levada em estado grave a hospital em Goiás

Vítima chegou a receber encaminhamento para unidade em Goiânia, mas sofreu parada cardiorrespiratória durante deslocamento

Samuel Leão - 16 de dezembro de 2025

Facahda da UPA do bairro Mansões Odisseia. (Foto: Google/Fernando Correia)

Uma criança, de 06 anos de idade, morreu na madrugada desta terça-feira (16) em Águas Lindas de Goiás, após supostamente sofrer um acidente doméstico que resultou em uma parada cardiorrespiratória. A família aponta que a fatalidade teria ocorrido em razão de uma queda da cama.

Conforme os relatos, o acidente ocorreu por volta das 17h30, quando a criança estava brincando com o irmão de 03 anos e caiu da cama, batendo a cabeça em um banco que estava no quarto. Após a queda, o pequeno começou a reclamar de dor de cabeça e chegou a vomitar durante o banho.

A criança foi levada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h do setor Mansões Odisseia, onde deu entrada por volta das 19h30.

Após os primeiros procedimentos, a equipe médica decidiu encaminhar a vítima para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás (HUGOL), para avaliação neurocirúrgica.

No entanto, ainda durante o transporte, a criança sofreu uma parada cardiorrespiratória, o que forçou a equipe de transporte a retornar à UPA. Apesar das manobras de ressuscitação, o médico de plantão declarou o óbito.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame cadavérico e o caso deverá ser investigado pela Polícia Civil (PC).

