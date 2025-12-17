Prefeitura de Anápolis distribui mudas gratuitas de ipê, limão, cacau, amora e outras espécies

Disponibilização de espécies nativas e frutíferas incentiva a arborização urbana e a ampliação das áreas verdes na cidade

Natália Sezil - 17 de dezembro de 2025

Prefeitura de Anápolis irá distribuir mudas gratuitamente. (Foto: Paulo de Tarso)

Moradores de Anápolis que sempre quiseram ter uma árvore em casa, mas adiavam a decisão, podem se beneficiar de uma ação da Prefeitura e finalmente alcançar esse objetivo: a gestão municipal irá distribuir mudas gratuitamente.

Serão duas oportunidades, coordenadas por meio da Secretaria de Obras, Habitação, Planejamento Urbano e Meio Ambiente. A primeira é nesta quinta-feira (18). A segunda, no dia 30 de dezembro.

Aos interessados, é importante ficar atento aos horários e local. A disponibilização de mudas acontece no Viveiro Municipal de Anápolis, localizado na Avenida Universitária, das 08h às 11h e das 13h às 16h.

A orientação é de que cheguem cedo. Há diversidade nas opções, passando por espécies nativas e frutíferas. Canafístula, pitanga, acácia rosa, ipê caraíba e jambo do Pará são algumas das possibilidades.

A lista também conta com mudas de tamarindo, jatobá, angico, amora, cacau, oiti, paineira, pata-de-vaca, ingá, guapeva, limão, moringa, banha-de-galinha e aroeira.

O plantio adequado pode contribuir para a melhoria da qualidade do ar, redução das ilhas de calor (quando o calor fica “preso” em espaços urbanos mais pavimentados e movimentados) e aumento das áreas verdes.

