O melhor horário para tomar banho e economizar na conta de energia, segundo técnicos

Especialistas explicam que evitar os horários de pico pode reduzir significativamente o impacto do chuveiro elétrico na conta de luz

Isabella Valverde - 19 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

O chuveiro elétrico está entre os aparelhos que mais consomem energia dentro de casa e, por isso, o horário do banho pode influenciar diretamente o valor da conta no fim do mês. Técnicos e especialistas em eficiência energética apontam que evitar os chamados horários de pico é uma das formas mais simples de economizar.

Segundo o site E-Investidor, do jornal O Estado de S. Paulo, o consumo de energia no Brasil costuma atingir níveis mais altos no início da noite, quando grande parte da população chega em casa e liga vários aparelhos ao mesmo tempo. Esse período, conhecido como horário de pico, ocorre geralmente entre 18h e 21h, podendo se estender em algumas regiões até as 22h.

De acordo com técnicos ouvidos pela publicação, tomar banho fora desse intervalo reduz a sobrecarga do sistema elétrico e, em algumas modalidades tarifárias, pode representar economia direta na fatura mensal. Por isso, a recomendação é priorizar banhos antes das 18h ou após as 22h, quando a demanda por energia costuma ser menor.

O site Portal Insights, especializado em dúvidas sobre consumo doméstico, reforça que o chuveiro elétrico consome muita potência em pouco tempo.

Por esse motivo, usá-lo nos horários de maior demanda contribui para elevar o custo geral da energia, mesmo em residências que não possuem tarifa diferenciada por horário.

Além do horário, especialistas destacam que outros hábitos fazem diferença. Reduzir o tempo de banho, manter o chuveiro em temperaturas mais amenas e desligá-lo ao se ensaboar são medidas que potencializam a economia, independentemente do período escolhido.

Em resumo, técnicos explicam que o melhor horário para tomar banho e economizar energia é fora do pico, especialmente no início da manhã, à tarde ou mais tarde à noite.

A mudança de hábito é simples e, ao longo dos meses, pode resultar em uma redução perceptível na conta de luz, principalmente em casas onde o chuveiro elétrico é usado diariamente.

