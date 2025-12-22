Mãe, filha e estudante estão entre vítimas de acidente fatal na BR-020, em Goiás

Colisão frontal entre um carro de passeio e uma caminhonete deixou apenas uma sobrevivente no veículo menor

Samuel Leão - 22 de dezembro de 2025

Vítimas do acidente: Anna Elena Ferreira M. de Almeida, Sarah Eduarda Ferreira e Izadora Rhasnna Souza Rodrigues. (Foto: Reprodução/Instagram)

A comunidade de Alvorada do Norte, no Nordeste de Goiás, está em luto após um grave acidente na BR-020, ocorrido neste domingo (21), que resultou na morte de cinco pessoas, incluindo uma mãe, sua filha de apenas 4 anos, e uma adolescente estudante.

A colisão frontal entre um carro de passeio, de modelo Uno e cor prata, e uma caminhonete S-10 deixou apenas uma sobrevivente no veículo menor, uma menina de 10 anos.

As vítimas fatais foram identificadas como Sarah Eduarda Ferreira, de 29 anos, e sua filha, Anna Elena Ferreira de M. Almeida, de 04 anos.

Também perderam a vida a estudante Izadora Rhasnna Souza Rodrigues, de 16 anos, e outras duas mulheres, Ana Luiza Souza dos Santos e Elloa Nascimento Souza Santos.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) confirmou que o veículo onde estavam as seis pessoas colidiu de frente com uma caminhonete que se deslocava do Mato Grosso em direção ao Ceará. O grupo de Alvorada do Norte seguia para a zona rural do município no momento da tragédia.

A criança sobrevivente foi encaminhada ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), onde recebeu cuidados especializados.

Posicionamento

A Prefeitura de Alvorada do Norte emitiu uma nota de pesar, destacando que a tragédia atingiu diretamente a rede municipal de ensino. Anna Elena era aluna do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Filadelfo Falcão de Carvalho, enquanto Izadora Rhasnna cursava seus estudos na Escola Municipal Professora Odília Justa da Silva.

Confira a nota na íntegra a seguir:

“A Prefeitura Municipal de Alvorada do Norte manifesta seu mais profundo pesar pelo falecimento da aluna Anna Elena Ferreira M. de Almeida, do CMEI Filadelfo Falcão de Carvalho, de sua mãe Sarah Eduarda Ferreira e da aluna Izadora Rhasnna Souza Rodrigues, da Escola Municipal Professora Odília Justa da Silva.

Neste momento de imensa dor, nos solidarizamos com todos os familiares, amigos, colegas e profissionais da educação, expressando nossas mais sinceras condolências.

Que Deus conceda força, conforto e consolo aos corações enlutados.”

