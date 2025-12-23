Casal é preso no Setor Marista ao ser flagrado com R$ 800 mil em mochila e não saber explicar a origem do dinheiro

Quantia, que havia sido sacada há pouco tempo, estava distribuída entre notas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200

Natália Sezil - 23 de dezembro de 2025

Casal foi flagrado com R$ 800 mil em espécie dentro de mochila. (Foto: Reprodução/CPCPMGO)

Um casal foi preso no Setor Marista, bairro nobre de Goiânia, após ser flagrado carregando R$ 800 mil em espécie dentro de uma mochila, nesta terça-feira (23).

Eles haviam sacado a quantia em uma agência bancária e transportavam o valor em uma caminhonete. Questionados, não souberam explicar ou comprovar a origem do dinheiro.

A ação integrou informações da Polícia Militar (PM), Polícia Federal (PF), Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Goiás (FICCO-GO) e Batalhão de Operações Especiais (BOPE).

Segundo as autoridades, a mulher envolvida já tinha antecedentes criminais por crimes contra o sistema financeiro.

Após a abordagem, o homem alegou que o valor seria deixado em uma empresa e que, depois, eles viajariam para as festas de Natal e Ano Novo em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

Diante do flagrante, a quantia – que estava separada em notas de R$ 50, R$ 100 e R$ 200 – foi apreendida. Depois, o casal foi levado à Superintendência Regional da PF, onde fica à disposição sob suspeita de lavagem de dinheiro.

