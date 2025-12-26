Empresa é condenada pela Justiça a pagar R$ 30 mil após chamar trabalhador de “viciado em atestados”

Ofensas ligadas ao uso de atestados médicos foram consideradas assédio moral e geraram indenização

Gabriel Yuri Souto - 26 de dezembro de 2025

Imagem ilustrativa de um martelo de juiz (Foto: Reprodução/Freepik)

Uma empresa foi condenada pela Justiça do Trabalho a pagar R$ 30 mil por danos morais a um trabalhador que foi chamado de “viciado em atestados” no ambiente profissional. A decisão reconheceu que a conduta ultrapassou qualquer limite aceitável de cobrança e configurou assédio moral.

De acordo com o portal Terra Brasil Notícias, o funcionário apresentava atestados médicos legítimos relacionados a tratamentos de saúde física e psicológica. Mesmo assim, passou a ser alvo de comentários pejorativos e constrangedores, feitos de forma recorrente e, em alguns casos, na frente de colegas.

O trabalhador relatou que, além das ofensas verbais, sofreu pressão psicológica constante e chegou a ter uma crise de pânico no local de trabalho sem receber o apoio necessário. Em outro momento, foi suspenso logo após retornar de licença médica, o que agravou ainda mais o quadro.

Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (RS) entendeu que chamar um empregado de “viciado em atestados” fere diretamente a dignidade do trabalhador. Para os magistrados, a empresa desrespeitou o direito à saúde e expôs o funcionário a situação humilhante.

Em primeira instância, a indenização havia sido fixada em valor menor. No entanto, após recurso, o tribunal decidiu aumentar a condenação, reconhecendo a gravidade do assédio. Somadas outras verbas trabalhistas, como horas extras e intervalos não concedidos, o valor total ultrapassou R$ 38 mil.

A Justiça reforçou que o uso de atestados médicos é um direito do trabalhador e não pode ser motivo de perseguição ou humilhação. Comentários desse tipo, quando repetidos, caracterizam assédio moral e geram responsabilidade para a empresa.

O caso serve de alerta para empregadores e gestores. Condutas abusivas, principalmente relacionadas à saúde do funcionário, podem resultar em indenizações elevadas e prejuízos à imagem da empresa.

Para o trabalhador, a decisão reafirma que o ambiente profissional deve ser pautado pelo respeito, dignidade e proteção à saúde, valores garantidos pela legislação trabalhista brasileira.

