Motoristas morrem após colisão frontal de carros em rodovia goiana

Dois outros passageiros foi socorridos e encaminhados até unidade de saúde

Gabriella Pinheiro - 26 de dezembro de 2025

Imagem mostra carro destruída. (Foto: Reprodução)

Uma grave colisão envolvendo dois carros deixou duas pessoas mortas na GO-147, entre os municípios de Bela Vista e Piracanjuba, na tarde desta sexta-feira (26).

Conforme apurado pelo Portal 6, a ocorrência envolveu um Fiat Strada, conduzido por uma mulher de 33 anos, e um Ford Fiesta, dirigido por um idoso de 69 anos. Ambos os veículos trafegavam pelo mesmo trecho da rodovia.

Por motivos ainda desconhecidos, os carros colidiram frontalmente na altura do km 120. A condutora do Fiat Strada não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu o motorista do Ford Fiesta e outros dois passageiros, que estavam em estado grave, encaminhando-os a uma unidade de saúde. No entanto, o idoso também não resistiu à colisão

A Polícia Militar (PM) esteve no local para atender à ocorrência, que foi registrada e será investigada pela Polícia Civil (PC).

