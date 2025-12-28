Chá de boldo: o antigo aliado da saúde que voltou a ser queridinho das donas de casa

Planta tradicional reaparece no dia a dia por ajudar na digestão e aliviar desconfortos comuns após refeições pesadas

Gabriel Yuri Souto - 27 de dezembro de 2025

(Imagem: Captura de tela/ Youtube)

Por muitos anos, o chá de boldo esteve presente em quase todas as casas brasileiras. Com o tempo, acabou sendo deixado de lado.

Agora, ele voltou a ganhar espaço na rotina das donas de casa, principalmente por causa dos benefícios simples e conhecidos que oferece.

O boldo é uma planta tradicionalmente usada para auxiliar o funcionamento do sistema digestivo. Após refeições mais pesadas, muita gente recorre ao chá para aliviar a sensação de estufamento e má digestão. Por isso, ele costuma ser lembrado depois de almoços mais fartos ou exageros alimentares.

Outro motivo para o retorno do boldo está na busca por alternativas naturais. Muitas pessoas passaram a evitar o uso frequente de medicamentos e voltaram a apostar em soluções caseiras, transmitidas de geração em geração.

O preparo é simples. As folhas são usadas em infusão, geralmente com água quente, formando um chá de sabor amargo característico. Justamente por isso, a recomendação costuma ser consumir em pequenas quantidades.

Além da digestão, o boldo também é conhecido por ajudar o fígado a trabalhar melhor, o que explica sua fama antiga como “chá de limpeza”. No entanto, especialistas alertam que o uso deve ser pontual, e não diário.

Outro ponto importante é a moderação. O consumo excessivo pode causar desconfortos, principalmente em pessoas sensíveis. Gestantes, lactantes e quem faz uso contínuo de medicamentos devem buscar orientação antes de consumir o chá.

Mesmo assim, o boldo segue como um exemplo clássico de como saberes populares continuam atuais. Em tempos de redescoberta do que é simples, barato e funcional, o chá voltou a ocupar seu lugar nas prateleiras e quintais.

Assim, longe de modismos, o chá de boldo reafirma seu papel como um aliado antigo da saúde, que atravessa gerações e segue presente no cotidiano de muitas famílias brasileiras.

