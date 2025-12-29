Caldo Knorr caseiro: a receita dos chefs de cozinha com ingredientes simples que rende muito
Preparação caseira dispensa conservantes, realça o sabor das receitas e pode ser congelada para uso diário
Quem cozinha com frequência sabe como um bom caldo faz diferença no sabor final do prato. Arroz, feijão, risotos e sopas ganham outra vida quando recebem aquele toque especial.
Por isso, chefs de cozinha e donas de casa passaram a adotar uma alternativa simples, econômica e muito mais saudável ao caldo industrializado.
A proposta é preparar um caldo caseiro concentrado, feito apenas com legumes, azeite e sal. O resultado lembra o sabor do caldo pronto, mas sem conservantes, corantes ou excesso de sódio.
Além disso, a receita rende bastante e pode ser congelada em cubinhos, facilitando o uso no dia a dia.
Ingredientes simples e fáceis de encontrar
A base do caldo leva legumes comuns da cozinha brasileira:
- 250 g de cebola
- 180 g de cenoura
- 150 g de alho-poró
- 80 g de tomate
- 100 g de batata
- 20 g de alho
- 80 g de abobrinha
- 300 g de sal fino
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva extravirgem
- Opcionalmente, podem ser adicionados:
- 15 g de salsinha
- 80 g de salsão (talos de aipo)
Como preparar o caldo caseiro concentrado
Primeiro, todos os legumes devem ser picados e triturados no processador ou liquidificador, aos poucos. O ideal é triturar apenas até obter pedaços pequenos, sem virar uma pasta.
Em seguida, os legumes vão para uma panela com um fio de azeite. Eles devem refogar por cerca de 10 minutos, sempre mexendo. Depois disso, todo o sal é adicionado de uma vez, e o cozimento continua por mais 10 minutos.
Durante o processo, os legumes soltam bastante água. O segredo está em cozinhar em fogo médio para baixo, mexendo sempre, até que a mistura reduza bem e quase toda a água evapore.
Após essa etapa, a mistura volta ao liquidificador para ser batida até formar um creme bem liso. Em seguida, retorna à panela para secar por mais alguns minutos, garantindo a concentração do sabor.
Como armazenar e usar no dia a dia
O caldo pronto deve ser espalhado em uma assadeira forrada com papel manteiga e levado ao freezer por pelo menos 8 horas. Depois de congelado, basta cortar em cubinhos e armazenar em recipientes ou sacos próprios para congelamento.
Além disso, cada cubo pode ser usado para temperar arroz, feijão, legumes, carnes, risotos, massas e sopas. O rendimento costuma ser alto, o que garante praticidade por semanas.
No final, o resultado é um caldo caseiro potente, saboroso e natural, que substitui o industrializado com vantagem. Uma solução simples, econômica e que transforma qualquer receita do dia a dia.
