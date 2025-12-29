Últimos dias para inscrições em processo seletivo de cidade goiana com salários de até R$ 5,5 mil

Candidatos devem estar atentos aos prazos para não perderem a oportunidade

Davi Galvão - 29 de dezembro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

As inscrições para o processo seletivo da Prefeitura de Santa Helena de Goiás entram na reta final e seguem abertas apenas até o próximo domingo (04).

A seleção busca contratar e formar cadastro de reserva de profissionais com nível médio e superior para atuar em diferentes áreas, com foco principalmente na rede municipal de ensino, com salários que passam de R$ 5 mil.

As vagas para professor regente contemplam as áreas de língua portuguesa (02), língua inglesa (01), matemática (02), ciências (01), história (02), geografia (02), educação física (01), arte (01) e pedagogia.

O edital também prevê uma vaga para nutricionista, além de oportunidades para agente educacional de apoio e reforço escolar e monitor de educação infantil.

Os profissionais contratados irão cumprir jornadas de 30 a 40 horas semanais, com remunerações que variam de R$ 1.858,91 a R$ 5.512,42, de acordo com o cargo. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente de forma online.

A classificação dos candidatos será feita por meio de análise de títulos e da experiência profissional.

Os demais detalhes, incluindo critérios e exigências, estão disponíveis no edital completo do processo seletivo.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!