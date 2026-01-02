Conheça o primeiro veículo produzido pela Caoa em parceria com a Changan

Equipado com sistema de navegação por satélite, automóvel também possui comando de voz e uma central multimídia

Gabriella Pinheiro - 02 de janeiro de 2026

A Changan chega com o Uni-T. (Foto: Divulgação)

Anunciada no dia 20 de novembro, a parceria entre a montadora brasileira Caoa e uma das maiores e mais antigas fabricantes de automóveis chinesas, a Changan, ganhará um novo capítulo com o lançamento do primeiro veículo fruto da união entre as empresas.

O modelo a ser produzido na fábrica de Anápolis será um SUV médio, batizado de Uni-T. O automóvel conta com motor de 177 cavalos de potência, 30,5 kgfm de torque e câmbio automatizado de dupla embreagem com sete marchas.

Equipado com sistema de navegação por satélite, o veículo também possui comando de voz e uma central multimídia com tela de 12,3 polegadas.

Conforme divulgado anteriormente pelo Portal 6, a produção de automóveis da Hyundai pela Caoa em Anápolis foi encerrada em 31 de outubro. O último modelo montado na unidade goiana foi o HR, que figurou por anos entre os Veículos Urbanos de Carga (VUC) mais vendidos do Brasil.

O acordo com a montadora chinesa foi anunciado durante o Salão do Automóvel 2025, realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo, e marca o início de uma nova fase para a Caoa, que passa a atuar sob a marca Caoa Changan, com foco no segmento de luxo e produção concentrada em Anápolis.

