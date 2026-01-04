Cientistas identificam por que ficamos com cabelo grisalho e como isso pode indicar processos naturais do corpo para limpeza de células tumorais

Estudos apontam que o embranquecimento dos fios pode estar ligado a mecanismos de defesa do organismo diante de danos celulares

Pedro Ribeiro - 04 de janeiro de 2026

(Foto: Divulgação)

Cientistas vêm avançando na compreensão sobre por que os cabelos perdem a cor ao longo do tempo. Segundo estudos recentes, o surgimento de fios grisalhos não está relacionado apenas ao envelhecimento, mas também a mecanismos celulares ativados quando o organismo enfrenta danos no DNA.

A explicação está nas células-tronco responsáveis pela produção de melanina, o pigmento que dá cor aos fios. Além disso, quando essas células sofrem estresse ou alterações genéticas, o corpo pode optar por interromper sua atividade, evitando que continuem se dividindo de forma descontrolada.

Pesquisadores observaram que esse “desligamento” celular funciona como uma medida de segurança. Ao impedir que células danificadas sigam ativas, o organismo reduz o risco de que elas evoluam para processos mais graves, como a formação de tumores.

Nesse contexto, o cabelo grisalho surge como um efeito colateral visível de uma decisão biológica interna. Em vez de preservar a pigmentação, o corpo prioriza a eliminação ou inativação de células potencialmente perigosas, mesmo que isso resulte na perda da cor dos fios.

Os cientistas explicam que esse mecanismo não significa que pessoas com cabelo grisalho estejam protegidas contra o câncer. O que os estudos indicam é que o embranquecimento e a prevenção tumoral podem ser respostas diferentes a um mesmo tipo de dano celular.

Além disso, fatores como genética, estresse, hábitos de vida e condições de saúde continuam sendo determinantes importantes para o aparecimento dos fios brancos, inclusive em pessoas jovens.

As descobertas ajudam a ampliar o entendimento sobre o envelhecimento capilar e mostram que mudanças visíveis no corpo podem refletir processos internos complexos.

O cabelo grisalho, portanto, deixa de ser apenas um sinal estético da idade e passa a integrar um quadro maior de estratégias naturais de proteção do organismo.

