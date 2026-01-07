A maior árvore do mundo é mais alta que um prédio de 38 andares e tem mais de 600 anos de idade

Sua existência ajuda a entender como os ecossistemas preservados são capazes de produzir verdadeiros monumentos vivos

Pedro Ribeiro - 07 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

A maior árvore do mundo desperta curiosidade imediata porque desafia qualquer noção comum de tamanho, tempo e resistência da natureza.

A maior árvore do mundo não só ultrapassa a altura de muitos prédios, como também atravessou séculos de história em silêncio, crescendo de forma constante e quase invisível aos olhos humanos.

Quando se fala em gigantes naturais, essa árvore ocupa um lugar único.

Qual é a maior árvore do mundo e onde ela está

A maior árvore do mundo é conhecida como Hyperion. Ela pertence à espécie sequoia-da-costa, uma das árvores mais altas que existem naturalmente no planeta.

A Hyperion está localizada no Parque Nacional de Redwood, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Porém, a localização exata não é divulgada.

Isso acontece porque autoridades ambientais decidiram manter o local em sigilo para evitar danos causados por visitantes, compactação do solo e vandalismo.

Dessa forma, a preservação vem em primeiro lugar.

Altura impressiona até quando comparada a prédios

Com cerca de 115,9 metros de altura, a maior árvore do mundo supera com folga a altura de um prédio de 38 andares.

Para ter uma ideia mais clara, ela é quase três vezes mais alta que o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Esse crescimento extraordinário acontece graças ao clima úmido da região, à presença constante de neblina e ao solo extremamente fértil.

Além disso, as sequoias-da-costa possuem uma estrutura biológica que permite crescer continuamente ao longo dos séculos.

Idade estimada impressiona, mas não é recorde absoluto

Estudos indicam que a maior árvore do mundo tem entre 600 e 800 anos de idade.

Embora não seja a árvore mais antiga já registrada, esse número ainda impressiona bastante.

Durante esse período, ela sobreviveu a mudanças climáticas, incêndios florestais e transformações no ambiente ao redor.

Existem árvores mais antigas no planeta, com milhares de anos.

Ainda assim, nenhuma delas alcançou uma altura semelhante à da Hyperion, o que torna esse exemplar único sob vários aspectos.

Por que ela continua crescendo por tanto tempo

O segredo está na combinação de fatores naturais.

A espécie apresenta casca espessa, que protege contra incêndios, além de uma capacidade extraordinária de absorver água pela copa.

Com isso, mesmo em períodos mais secos, a árvore mantém seu desenvolvimento.

Além disso, o ambiente do Parque Nacional de Redwood oferece condições ideais para crescimento contínuo.

Por isso, especialistas acreditam que a maior árvore do mundo ainda pode crescer alguns centímetros ao longo dos próximos anos.

Um monumento natural que precisa ser preservado

A existência da maior árvore do mundo reforça a importância da conservação ambiental.

Sem áreas protegidas, árvores como essa dificilmente sobreviveriam por tantos séculos.

Mais do que um recorde, ela representa o equilíbrio entre tempo, natureza e preservação.

Por isso, manter florestas intactas é essencial para que outros gigantes naturais continuem existindo.

