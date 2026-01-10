Equatorial anuncia que mais de 68 mil goianos terão desconto na conta de energia a partir deste mês

Benefício é voltado a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único e pode reduzir diretamente o valor da fatura mensal

Isabella Valverde - 10 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Mais de 68 mil consumidores em Goiás passam a ter direito, a partir deste mês, ao Desconto Social na conta de energia elétrica, conforme informou a Equatorial Goiás.

O benefício é destinado a famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e garante a isenção do encargo da Conta de Desenvolvimento Energético (CDE) para consumo mensal de até 120 quilowatts-hora.

Com isso, o valor da fatura é reduzido de forma direta, trazendo mais previsibilidade ao orçamento familiar. O consumo que ultrapassar esse limite segue sendo cobrado pela tarifa residencial plena.

Segundo a Equatorial Goiás, famílias com consumo médio de 120 quilowatts-hora por mês podem ter um desconto aproximado de R$ 20 na conta de energia. Ao todo, 68.737 unidades consumidoras no estado atendem aos critérios para receber o benefício.

Para ter direito ao desconto, a conta de energia precisa estar registrada em nome de um integrante da família e vinculada ao mesmo município informado no CadÚnico.

A concessionária reforça que os dados devem estar atualizados junto ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) da prefeitura local, condição essencial para a concessão do Desconto Social.

Além disso, neste mês também passa a valer a isenção da chamada Cota Angra, encargo destinado ao custeio da geração nuclear no Brasil.

Esse benefício é exclusivo para unidades classificadas como baixa renda e não pode ser acumulado com o Desconto Social, representando uma redução estimada de R$ 14,15 por megawatt-hora na fatura de energia.

