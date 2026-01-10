Motorista de Anápolis dá desconto para passageiro que vai atrás de traição

“Levar para motel”, “apartar briga” e até aconselhar ‘chifrudos’ também estão entre opções de serviços que o profissional oferece em aviso bem-humorado.

Da Redação - 10 de janeiro de 2026

Placa estava em carro de motorista de Anápolis. (Foto: Reprodução)

Uma passageira que passava pela movimentada Avenida São Francisco, no bairro Jundiaí, em Anápolis, não conseguiu segurar o riso ao se deparar com um aviso para lá de inusitado no carro de aplicativo que havia solicitado.

A criatividade do motorista foi tanta que ela rapidamente tirou uma foto e compartilhou com a reportagem do Portal 6.

O cartaz apresenta uma lista de “serviços extras” que vão muito além de uma simples corrida, mostrando que o profissional está preparado para qualquer aventura que os passageiros decidam encarar.

O aviso bem-humorado detalha um verdadeiro cardápio de opções peculiares. Para os corações partidos, o motorista oferece um ombro amigo e até conselhos.

Já para os desconfiados, o serviço é completo: ele não só leva para seguir o marido, esposa ou amante, como também oferece um “desconto de 10% para os meio doido(a)”, pois admite gostar “da confusão”.

E se a situação esquentar, ele ainda promete: “aparto a briga se ele te bater”.

A oferta de “sigilo total” para levar a amantes, ficantes ou clientes mostra que a discrição também faz parte do pacote.

Embora avisos semelhantes já tenham sido vistos em outras partes do Brasil, a iniciativa chama a atenção em Anápolis, cidade conhecida por seu perfil mais conservador.

A atitude do motorista mostra que, além de aventureiro, ele encontrou uma forma divertida e certamente lucrativa de se destacar no dia a dia.

Afinal, com serviços tão excepcionais, ele não apenas se diverte com as histórias, mas também garante uma renda extra atendendo a quem realmente precisa de uma ajuda… fora do comum.

