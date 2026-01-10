Vídeo mostra momento em que filho de vereador é morto a tiros em Luziânia

Matheus Reis tinha 25 anos. Polícia Civil investiga qual teria sido a motivação do crime

Natália Sezil - 10 de janeiro de 2026

Vídeo registrou momento em que Matheus Reis foi morto a tiros em Luziânia. (Foto: Reprodução)

Um vídeo registrou o momento em que o jovem Matheus Reis, filho do vereador José Paulo dos Reis (MDB), foi morto a tiros em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

O homicídio aconteceu no final da noite desta quinta-feira (08), em frente a uma distribuidora de bebidas no Parque Estrela Dalva II.

O registro feito por câmeras de segurança endossa o que testemunhas teriam apontado. O relógio marca 23h08 quando se inicia a confusão. Um homem, que usa camiseta preta, desce de uma BMW branca e começa a atirar.

As pessoas que estão sentadas na calçada saem correndo, enquanto a vítima, de 25 anos, tenta impedir o suspeito. O jovem chuta e empurra o agressor, mas o homem consegue derrubá-lo no chão.

Nesse momento, é possível ouvir mais um disparo, e Matheus não se mexe mais. O suspeito sai caminhando, entra no carro e foge do local, menos de um minuto depois de chegar.

O filho do vereador chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia. Contudo, não resistiu.

A notícia do falecimento, dada pelo pai dele, comoveu a cidade. O parlamentar escreveu, em postagem no story do Instagram: “Ô meu filho, tão novo…Vai com Deus e que ele te receba de braços abertos!”.

A Polícia Civil (PC) já teria identificado o suspeito, e investiga as motivações por trás do homicídio.

