Vídeo mostra momento em que filho de vereador é morto a tiros em Luziânia

Matheus Reis tinha 25 anos. Polícia Civil investiga qual teria sido a motivação do crime

Natália Sezil Natália Sezil -
Vídeo registrou momento em que Matheus Reis foi morto a tiros em Luziânia.
Vídeo registrou momento em que Matheus Reis foi morto a tiros em Luziânia. (Foto: Reprodução)

Um vídeo registrou o momento em que o jovem Matheus Reis, filho do vereador José Paulo dos Reis (MDB), foi morto a tiros em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

O homicídio aconteceu no final da noite desta quinta-feira (08), em frente a uma distribuidora de bebidas no Parque Estrela Dalva II.

O registro feito por câmeras de segurança endossa o que testemunhas teriam apontado. O relógio marca 23h08 quando se inicia a confusão. Um homem, que usa camiseta preta, desce de uma BMW branca e começa a atirar.

Leia também

As pessoas que estão sentadas na calçada saem correndo, enquanto a vítima, de 25 anos, tenta impedir o suspeito. O jovem chuta e empurra o agressor, mas o homem consegue derrubá-lo no chão.

Nesse momento, é possível ouvir mais um disparo, e Matheus não se mexe mais. O suspeito sai caminhando, entra no carro e foge do local, menos de um minuto depois de chegar.

O filho do vereador chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e foi encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Luziânia. Contudo, não resistiu.

A notícia do falecimento, dada pelo pai dele, comoveu a cidade. O parlamentar escreveu, em postagem no story do Instagram: “Ô meu filho, tão novo…Vai com Deus e que ele te receba de braços abertos!”.

A Polícia Civil (PC) já teria identificado o suspeito, e investiga as motivações por trás do homicídio.

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás.

Natália Sezil

Natália Sezil

Estudante de Jornalismo na Universidade Federal de Goiás, é estagiária do Portal 6 e atua na cobertura do cotidiano. Apaixonada por boas histórias, gosta de ouvir as pessoas, entender contextos e transformar relatos em narrativas que informam e conectam o público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias