Jovem colombiano de 20 anos morre afogado após saltar de cachoeira na Grande Goiânia

Vitima havia almoçado minutos antes e teria sido avisada para esperar alguns minutos para que fizesse digestão

Samuel Leão - 12 de janeiro de 2026

Vídeo registrou salto que teria ocorrido minutos antes de afogamento. (Foto: Reprodução/ Instagram)

O que deveria ser um dia de lazer entre amigos terminou em uma fatalidade na região metropolitana de Goiânia. Cristian David Blandon Echeverri, um jovem colombiano de apenas 20 anos, morreu na tarde do domingo (11) após se afogar em uma cachoeira nas proximidades de Aragoiânia.

O caso aconteceu logo após o grupo ter se alimentado no local. O grupo de amigos estava em um recanto da cidade e, no horário do almoço, todos compraram marmitas.

Após a refeição, Cristian e outros presentes passaram a saltar da parte alta da cachoeira.

Testemunhas relataram que o jovem chegou a ser orientado a aguardar alguns minutos para que fizesse a digestão, mas ele teria ignorado os avisos e afirmado que continuaria com os saltos.

Cristian efetuou o primeiro salto e saiu da água normalmente. No segundo, também emergiu sem dificuldades.

Foi no terceiro pulo que o pior aconteceu: o jovem tomou maior impulso, executou três giros no ar e caiu de rosto na água. Após esse impacto, ele não retornou mais à superfície.

O desespero tomou conta dos presentes, que iniciaram buscas por conta própria e conseguiram retirar o rapaz do fundo da água após cerca de dez minutos.

Cristian ainda apresentava uma pulsação fraca quando foi colocado em um carro particular para ser levado às pressas ao hospital.

Durante o trajeto, amigos tentaram manobras de reanimação, relatando que a vítima expelia água e resíduos de alimentos, mas ele já deu entrada no Hospital Municipal de Aragoiânia sem sinais vitais.

A causa da morte foi registrada como asfixia por afogamento e deve ser investigado pelas autoridades competentes como óbito acidental.

FATALIDADE ‼️ Jovem colombiano de 20 anos morre afogado após saltar de cachoeira na Grande Goiânia Leia: pic.twitter.com/ICmm4Ol7Wg — Portal 6 (@portal6noticias) January 12, 2026

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!