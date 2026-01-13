Conheça a folha que elimina gordura pelas fezes, regula a pressão e reduz o colesterol

Versátil e rica em fibras, a escarola ajuda na digestão, contribui para a eliminação de gorduras pelo intestino e auxilia no controle da pressão arterial e do colesterol

Layne Brito - 13 de janeiro de 2026

(Foto: Captura de Tela/Youtube )

A busca por uma alimentação mais saudável tem levado muitas pessoas a redescobrirem alimentos simples, mas extremamente nutritivos.

É o caso da escarola, uma folha bastante popular na culinária brasileira que vai muito além do sabor e pode trazer benefícios importantes para o funcionamento do organismo.

Um dos principais destaques da escarola está no seu alto teor de fibras. Essas fibras auxiliam o trânsito intestinal e ajudam o corpo a eliminar parte da gordura ingerida por meio das fezes, reduzindo a absorção excessiva de lipídios.

Esse processo favorece a digestão e contribui para o equilíbrio do peso quando aliado a hábitos saudáveis.

A escarola também é uma aliada do coração. Rica em compostos antioxidantes e fibras solúveis, ela ajuda a reduzir os níveis do colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim.

Com isso, o consumo regular da folha pode colaborar para a prevenção de doenças cardiovasculares.

Outro benefício importante é a contribuição no controle da pressão arterial.

A presença de potássio na escarola ajuda a equilibrar os líquidos do corpo e favorece o relaxamento dos vasos sanguíneos, o que auxilia na manutenção da pressão em níveis adequados.

Além disso, a escarola é fonte de ferro, cálcio e vitaminas do complexo B, nutrientes essenciais para a saúde dos ossos e para a prevenção da anemia.

Por ser um alimento leve e pouco calórico, ela pode ser consumida com frequência em saladas, refogados, sopas e até em sucos verdes.

O sabor levemente amargo da escarola também tem uma função importante: ele estimula a produção de enzimas digestivas, melhorando o aproveitamento dos alimentos e contribuindo para a saúde do fígado.

Apesar de todos os benefícios, especialistas lembram que nenhum alimento atua de forma milagrosa.

A escarola deve fazer parte de uma alimentação equilibrada e variada, associada à prática de atividades físicas e acompanhamento profissional quando necessário.

Simples, acessível e nutritiva, a escarola mostra que pequenas escolhas no prato podem fazer grande diferença na saúde do dia a dia.

