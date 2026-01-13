Idoso morre afogado na porta de casa após ser arrastado por enxurrada em Caldas Novas

José Maria Cândido, de 73 anos, tentava abrir o portão sob chuva intensa quando se desequilibrou e ficou preso embaixo do próprio carro

Samuel Leão - 13 de janeiro de 2026

Idoso não resistiu e faleceu. (Foto: Reprodução)

Uma tarde de chuva severa terminou em luto para os moradores do Parque Residencial Holiday, em Caldas Novas, nesta segunda-feira (12). José Maria Cândido, um idoso de 73 anos, perdeu a vida ao ser arrastado pela força da água na porta da própria residência, localizada na Rua Joaquim Firmino dos Reis.

O incidente ocorreu durante um temporal que despejou um volume assustador de água em um curto intervalo de tempo na cidade das águas quentes.

O Portal 6 apurou que o volume de chuva registrado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (CIMEHGO) em Caldas Novas chegou a 43,8 milímetros em apenas uma hora, o que gerou enxurradas rápidas e violentas.

José Maria chegava em casa em um Fiat Palio verde, acompanhado da esposa. Devido à intensidade da tempestade, o idoso desceu do veículo para abrir o portão, enquanto a companheira permaneceu no interior do carro.

O idoso teria se desequilibrado com a força da correnteza e foi puxado para baixo do veículo. Ele acabou ficando preso na parte traseira do automóvel, de bruços, totalmente submerso pela água que corria pela via.

Sem notar a tragédia, a esposa aguardou por cerca de 30 minutos dentro do carro, acreditando que o marido estava apenas esperando a chuva diminuir em algum ponto coberto.

A cena de horror só foi descoberta quando um vizinho, que passava pelo local, avistou o corpo sob o carro.

Com a ajuda de outros populares, a testemunha conseguiu retirar José Maria da água e colocá-lo na garagem da casa, mas o idoso já não apresentava sinais vitais.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado imediatamente e o médico intervencionista confirmou o óbito no local.

O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML) para a realização de perícia, e o caso foi registrado pela Polícia Militar (PM) como morte acidental.

