6 despesas que podem ser deduzidas no Imposto de Renda, segundo contadores

Gastos permitidos pela Receita Federal ajudam a reduzir o imposto a pagar ou aumentar o valor da restituição

Pedro Ribeiro - 15 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Na hora de declarar o Imposto de Renda, muitos contribuintes acabam pagando mais imposto do que deveriam por desconhecer despesas que podem ser legalmente deduzidas.

Segundo contadores, entender essas possibilidades faz diferença direta no valor final da declaração.

A Receita Federal permite a dedução de alguns gastos específicos, desde que estejam devidamente comprovados com recibos, notas fiscais ou documentos oficiais.

Confira seis despesas que podem ser abatidas e ajudam a aliviar o peso do imposto de renda

1. Despesas médicas

Gastos com consultas, exames, internações, cirurgias, tratamentos odontológicos, terapias e planos de saúde podem ser deduzidos sem limite de valor, desde que comprovados.

2. Educação

Pagamentos com educação formal, como ensino infantil, fundamental, médio, cursos técnicos, graduação e pós-graduação, podem ser abatidos, respeitando o limite anual definido pela Receita Federal.

3. Dependentes

Cada dependente incluído na declaração permite a dedução de um valor fixo anual, além da possibilidade de lançar despesas médicas e educacionais vinculadas a essa pessoa.

4. Contribuição ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)

Valores pagos ao Instituto Nacional do Seguro Social, seja por trabalhadores assalariados, autônomos ou contribuintes individuais, podem ser totalmente deduzidos.

5. Previdência privada do tipo PGBL

As contribuições feitas para planos PGBL podem ser abatidas até o limite de 12% da renda tributável anual, sendo uma estratégia comum de planejamento tributário.

6. Pensão alimentícia

Pagamentos de pensão alimentícia determinados por decisão judicial ou acordo homologado podem ser deduzidos integralmente da base de cálculo do imposto.

Contadores reforçam que guardar todos os comprovantes é essencial, já que a Receita Federal pode solicitar a documentação para confirmar as informações declaradas.

Usar corretamente as deduções previstas em lei é uma forma legal e segura de pagar menos imposto ou receber uma restituição maior.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!