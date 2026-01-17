Acusado de matar ex-sogro em farmácia do Setor Bueno vai a novo júri nesta segunda (19)

Felipe Gabriel Jardim Gonçalves senta novamente no banco dos réus após o primeiro julgamento ser anulado por mal-estar de jurada

Samuel Leão - 17 de janeiro de 2026

Felipe chegou a pular sobre o balcão para alvejar o sogro, já caído no chão. (Foto: Reprodução)

Está marcado para as 08h30 desta segunda-feira (19) o novo julgamento de Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, em Goiânia. Ele é apontado como o autor do assassinato de João do Rosário Leão, de 63 anos, crime ocorrido dentro de uma farmácia no Setor Bueno e que teve grande repercussão na capital.

A nova sessão ocorre após uma tentativa frustrada de encerrar o caso em outubro do ano passado. Naquela ocasião, o julgamento foi interrompido e o conselho de sentença dissolvido pelo juiz Antônio Fernandes de Oliveira, depois que uma das juradas passou mal e precisou de atendimento hospitalar.

O incidente aconteceu em um momento de alta tensão, durante o depoimento de Kennia Yanka, filha da vítima e ex-namorada do réu.

Ocorrido em junho de 2022, o homicídio foi integralmente registrado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, que pertencia à vítima.

Nas imagens, é possível ver a ação que resultou na morte do idoso, alvejado por trás do balcão. Felipe responde pelos crimes de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.

Ao longo dos mais de três anos de processo, a defesa de Felipe levantou questões sobre a saúde mental do acusado. No entanto, laudos periciais anexados aos autos concluíram que, embora o réu apresente transtorno mental, ele era plenamente capaz de entender o caráter ilícito de suas ações e de se autodeterminar no momento do crime.

