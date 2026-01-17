Idoso sofre infarto e morre na frente do restaurante Pamonha Pura, em Anápolis

Situação ocorreu por volta das 17h e ele chegou a ser socorrido pelo SAMU, mas não resistiu

Samuel Leão - 17 de janeiro de 2026

Idoso foi socorrido na porta do estabelecimento. (Foto: Reprodução/Anna Monte)

Na tarde deste sábado (17), um idoso, de 66 anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória, também conhecida como infarto, e acabou indo a óbito na frente do restaurante Pamonha Pura, situado no bairro Jundiaí, em Anápolis.

A situação ocorreu por volta das 17h e ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu.

Informações preliminares apontam que ele esteve com conhecidos bebendo antes de sofrer o mal-estar.

Testemunhas não souberam relatar se ele possuía comorbidades. O caso foi registrado como morte natural e o corpo foi recolhido ao Instituto Médico Legal (IML).

