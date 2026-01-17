Mulher é atropelada durante briga entre as torcidas do Vila Nova e Anápolis

Desordem registrada na tarde de sábado resultou em feridos e atendimento de urgência

Pedro Ribeiro - 17 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 40 anos, foi atropelada na tarde deste sábado (17) durante uma briga entre torcedores do Vila Nova e do Anápolis, na região da Praça Dom Fernando Gomes, no bairro Santo Antônio, em Anápolis.

O tumulto ocorreu em via pública e para conter as torcidas rivais, foi necessário acionar a Polícia Militar (PM).

Durante a confusão, uma caminhonete Ford Ranger avançou pelo local e atingiu a vítima, que estava próxima ao confronto.

Testemunhas informaram que o atropelamento aconteceu em meio à dispersão dos envolvidos, mas até então não se sabe se o motorista tinha ligação com a briga ou se estava apenas com a intenção de evadir do local.

Após o ocorrido, dois suspeitos de participação na confusão entraram no quintal de um imóvel nas proximidades e se recusaram a sair, o que exigiu que os policiais fossem acionados mais uma vez.

As circunstâncias do atropelamento e da briga entre as torcidas seguem sob apuração das autoridades.

