Adolescente tenta fugir pelo teto de joalheria, forro cede e ele é pego no flagra em Anápolis

Mercadoria furtada tinha valor equivalente a R$ 700 mil. Suspeito foi apreendido junto a comparsa, também menor de idade

Augusto Araújo Augusto Araújo -
Adolescente tenta fugir pelo teto de shopping, forro cede e ele é pego no flagra em Anápolis
Vídeo registrou momento exato em que adolescente caiu do teto. (Foto: Reprodução)

Dois adolescentes, de 17 e 16 anos, foram apreendidos na madrugada deste domingo (18), suspeitos de furtar uma joalheria localizada dentro de um shopping em Anápolis.

A ação criminosa ocorreu por volta das 2h47 e foi flagrada pelo sistema de monitoramento do centro comercial.

Vigilantes do shopping visualizaram, pelas câmeras de segurança, um dos suspeitos dentro da joalheria tentando subtrair joias.

Leia também

Assim, os seguranças chamaram a Polícia Militar (PM) enquanto mantinham o local sob vigilância. Ao chegar ao estabelecimento, a equipe flagrou um dos adolescentes retirando joias de uma gaveta e colocando em uma bolsa.

Ao mesmo tempo, o segundo envolvido, que se encontrava mais ao fundo do comércio, tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais.

Na tentativa de escapar, o adolescente tentou fugir pelo forro de gesso do shopping. Porém, durante a perseguição, o forro acabou cedendo, fazendo com que o suspeito caísse em cima de um policial.

Apesar disso, o jovem foi contido e apreendido no local.

Durante a ação, foram recuperados aproximadamente R$ 700 mil em joias, entre elas: 16 relógios; 18 alianças; além de 53 peças diversas, incluindo correntes, pingentes, pulseiras e brincos.

Os adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado e encaminhados à delegacia especializada, onde o caso foi registrado e os objetos devolvidos à loja.

 

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Augusto Araújo

Augusto Araújo

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, é editor do Portal 6. Já atuou em veículos como o Jornal Opção e tem experiência em assessoria de comunicação. Apaixonado por esportes, preza pela apuração rigorosa, pela clareza na informação e pelo compromisso com o interesse público.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias