Adolescente tenta fugir pelo teto de joalheria, forro cede e ele é pego no flagra em Anápolis

Mercadoria furtada tinha valor equivalente a R$ 700 mil. Suspeito foi apreendido junto a comparsa, também menor de idade

Augusto Araújo - 18 de janeiro de 2026

Vídeo registrou momento exato em que adolescente caiu do teto. (Foto: Reprodução)

Dois adolescentes, de 17 e 16 anos, foram apreendidos na madrugada deste domingo (18), suspeitos de furtar uma joalheria localizada dentro de um shopping em Anápolis.

A ação criminosa ocorreu por volta das 2h47 e foi flagrada pelo sistema de monitoramento do centro comercial.

Vigilantes do shopping visualizaram, pelas câmeras de segurança, um dos suspeitos dentro da joalheria tentando subtrair joias.

Assim, os seguranças chamaram a Polícia Militar (PM) enquanto mantinham o local sob vigilância. Ao chegar ao estabelecimento, a equipe flagrou um dos adolescentes retirando joias de uma gaveta e colocando em uma bolsa.

Ao mesmo tempo, o segundo envolvido, que se encontrava mais ao fundo do comércio, tentou fugir ao perceber a aproximação dos policiais.

Na tentativa de escapar, o adolescente tentou fugir pelo forro de gesso do shopping. Porém, durante a perseguição, o forro acabou cedendo, fazendo com que o suspeito caísse em cima de um policial.

Apesar disso, o jovem foi contido e apreendido no local.

Durante a ação, foram recuperados aproximadamente R$ 700 mil em joias, entre elas: 16 relógios; 18 alianças; além de 53 peças diversas, incluindo correntes, pingentes, pulseiras e brincos.

Os adolescentes foram apreendidos por ato infracional análogo ao crime de furto qualificado e encaminhados à delegacia especializada, onde o caso foi registrado e os objetos devolvidos à loja.

