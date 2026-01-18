Câmeras flagram colisão após manobra de marcha à ré na Avenida Comercial, em Anápolis

Imagens registradas mostram um dos automóveis dando ré, enquanto outro carro seguia no sentido contrário

Gabriella Pinheiro - 18 de janeiro de 2026

Imagem mostra colisão entre automóveis em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Imagens de câmeras de segurança registraram um acidente de trânsito entre dois veículos ocorrido na tarde deste domingo (18), na Avenida Comercial, no bairro de Lourdes, em Anápolis.

Nas filmagens, é possível ver um dos automóveis dos automóveis realizando uma manobra de marcha à ré no meio da via, quando acabou sendo atingido por outro carro que seguia no sentido contrário.

Com a colisão, os veículos sofreram danos materiais e o acidente atraiu a atenção de pessoas que passavam pelo endereço.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e compareceu à ocorrência, mas não houve necessidade de encaminhamento de vítimas pelas equipes de resgate. Uma das pessoas envolvidas, no entanto, foi levada ao hospital por terceiros antes da chegada da Polícia Militar (PM).

Durante a fiscalização, foi verificado que um dos condutores havia consumido bebida alcoólica. Ele foi submetido ao teste do etilômetro, que apresentou resultado positivo dentro dos limites administrativos estabelecidos pelo Código de Trânsito Brasileiro, resultando na adoção das medidas legais cabíveis.

Após a conclusão dos levantamentos, os veículos foram liberados aos responsáveis, e os envolvidos receberam as orientações necessárias. O registro da ocorrência foi formalizado e disponibilizado às partes.

