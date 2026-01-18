Caso de mulher que desapareceu após descer ao subsolo em Caldas Novas ganha repercussão nacional

Veículos destacaram trabalhos de investigação da Polícia Civil e peculiaridades envolvendo a situação

Augusto Araújo - 18 de janeiro de 2026

Daiane Alves Souza desapareceu após descer ao subsolo de prédio onde morava, em Caldas Novas. (Foto: Reprodução)

O caso da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, ganhou repercussão nacional, após completar mais de um mês de seu desaparecimento em Caldas Novas.

Depois de ser repercutida pelo Portal 6 e outros veículos de Goiás, a situação adquiriu novos contornos de relevância ao também ser reportada pela imprensa de outras regiões.

O Portal UOL, um dos maiores e mais relevantes do Brasil, ressaltou na manchete o fato de a investigação ter caminhado para a suspeita de possível homicídio.

A CNN Brasil também destacou o trabalho da buscas da Polícia Civil, destacando que “o caso chamou a atenção e ganhou repercussão nas redes sociais pela maneira repentina e inexplicável como ela sumiu”.

Por fim, veículos como O Globo, G1, Jovem Pan News, e a revista Veja dedicaram espaço entre as publicações para repercutir o desaparecimento da mulher.

Mistério

Daiane Alves Souza foi vista pela última vez na noite de 17 de dezembro de 2025, quando desceu ao subsolo do condomínio onde mora para verificar a falta de energia elétrica em seu apartamento.

Segundo a PC, o condomínio possui apenas uma câmera e com alcance limitado, além do fato de que a área dos relógios de energia elétrica não tem vigilância, o que dificulta a reconstituição do trajeto feito pela mulher.

Diante da falta de pistas concretas, a investigação passou a ser acompanhada pela Delegacia de Homicídios de Caldas Novas, que apura todas as possibilidades, incluindo a hipótese de sequestro, já que algumas áreas do condomínio não são monitoradas.

A apuração também considera conflitos anteriores no local. No ano passado, moradores chegaram a votar, em assembleia, pela expulsão de Daiane do condomínio, medida posteriormente invalidada por decisão judicial.

A corretora morava sozinha no prédio, onde administrava seis apartamentos da família, e tinha processos judiciais contra a administração do local.

