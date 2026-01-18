O que já se sabe sobre mulher que desapareceu em Caldas Novas após descer ao subsolo de prédio

Caso está em investigação há mais de um mês e levanta diversas questões pelas circunstâncias incomuns

Augusto Araújo - 18 de janeiro de 2026

Daiane Alves Souza desapareceu em 17 de dezembro de 2025. (Foto: Reprodução)

O desaparecimento da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, de 43 anos, em Caldas Novas, continua sem respostas mais de um mês após o último registro da mulher.

O caso, que segue sob investigação da Polícia Civil, ganhou repercussão estadual e nacional diante da ausência de pistas concretas e das circunstâncias consideradas incomuns.

Daiane foi vista pela última vez na noite de 17 de dezembro de 2025, quando desceu ao subsolo do condomínio onde morava para verificar a falta de energia elétrica no apartamento dela.

Imagens de câmeras de segurança mostram a corretora saindo do imóvel, entrando no elevador e seguindo até o subsolo. Ela vestia blusa preta, shorts azul e chinelos, além de gravar vídeos com o próprio celular durante o trajeto.

Antes de desaparecer, Daiane enviou os registros a uma amiga. Nas imagens, ela relata que todos os apartamentos do prédio estavam com energia, exceto o dela, que permanecia no escuro. Após a porta do elevador se abrir no subsolo, não há mais registros da corretora.

Segundo a família e a Polícia Civil, o condomínio possui apenas uma câmera, com alcance limitado, e a área dos relógios de energia elétrica não conta com monitoramento, o que dificulta a reconstituição do trajeto.

Desde então, não há imagens que mostrem Daiane retornando ao elevador ou deixando o condomínio.

O celular permanece desligado, e a quebra de sigilo bancário não apontou movimentações financeiras que pudessem ajudar na localização da corretora.

Histórico

A família, que é de Uberlândia (MG), possui seis apartamentos em Caldas Novas, administrados por Daiane desde 2023.

A mãe, Nilse Alves Pontes, relatou que falava com a filha no dia do desaparecimento e que, ao chegar à cidade no dia seguinte, encontrou o apartamento trancado e vazio.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e buscas foram realizadas em unidades de saúde, além de tentativas de contato com amigos.

Nilse também afirmou que o problema de energia no apartamento da filha era recorrente e que, em outras ocasiões, a própria família já havia religado o serviço diretamente no relógio de energia do prédio.

O caso também considera conflitos anteriores no condomínio. No ano passado, moradores chegaram a votar, em assembleia, pela expulsão de Daiane do local, medida que acabou sendo invalidada por decisão judicial.

A corretora morava sozinha no prédio e possuía processos judiciais contra a administração do condomínio.

Mistério continua

Com a falta de pistas concretas, a investigação passou a ser acompanhada pela Delegacia de Homicídios de Caldas Novas, que apura todas as possibilidades, incluindo a hipótese de sequestro.

A Polícia Civil informou que testemunhas já foram ouvidas, mas detalhes não estão sendo divulgados para não comprometer o andamento das apurações.

Diante do mistério e da ausência de respostas, o desaparecimento passou a ser destaque na imprensa nacional, com publicações em portais como UOL, CNN Brasil, G1, O Globo, Jovem Pan News e na revista Veja.

Enquanto as investigações continuam, familiares seguem à espera de qualquer informação que ajude a esclarecer o que aconteceu com Daiane Alves Souza.

