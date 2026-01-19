IPTU 2026 já pode ser pago em Goiânia; veja prazos e descontos

Contribuintes podem efetuar pagamento em cota única ou parcelar em até 12 vezes

Gabriella Pinheiro - 19 de janeiro de 2026

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Secom/ Prefeitura de Goiânia)

Moradores de Goiânia já podem realizar o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) referente ao exercício de 2026. Os boletos foram disponibilizados pela Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz) nesta segunda-feira (19).

Os contribuintes podem emitir o IPTU por meio do site oficial da Prefeitura de Goiânia. Para isso, basta acessar a página, informar o número da inscrição cadastral do imóvel e gerar o boleto para pagamento.

Neste ano, o valor do imposto foi reajustado na maioria dos imóveis exclusivamente pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), índice oficial da inflação, que acumulou alta de 4,46% no período.

Os cidadãos têm até o dia 20 de fevereiro para efetuar o pagamento em cota única, com desconto de 10%, ou optar pelo parcelamento em até 11 vezes iguais.

O pagamento pode ser realizado em qualquer agência bancária, casas lotéricas ou por meio do internet banking.

Estão disponíveis quatro modalidades: pagamento à vista, com desconto de 10%; parcelamento em até 11 vezes iguais, sem desconto, por meio da guia emitida pelo município; parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito, mantendo o desconto do boleto, com juros conforme a instituição financeira; e pagamento via PIX, por meio do QR Code impresso na guia.

Vale destacar que, neste ano, o IPTU Social — que garante isenção total do imposto — será ampliado e beneficiará 100.565 famílias. O programa, criado pela Prefeitura de Goiânia, é destinado a imóveis com valor venal de até R$ 60 mil.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!