Não é o alho frito, nem a quantidade de água: o truque para deixar o arroz soltinho e brilhante

Um toque simples antes da água e um cuidado durante o cozimento mudam a textura do arroz e deixam os grãos bem mais leves e bonitos no prato

Layne Brito - 20 de janeiro de 2026

(Foto: Reprodução)

Se o seu arroz vive ficando “empelotado”, grudando no fundo da panela ou perdendo aquela aparência soltinha de comida bem feita, talvez o problema não esteja no alho ou na medida de água.

O detalhe que faz diferença mesmo acontece bem no começo do preparo e muita gente nem imagina.

O truque é refogar o arroz com algumas gotas de vinagre ou limão antes de colocar a água. Esse toque ácido ajuda a controlar o amido liberado durante o cozimento, o que favorece um resultado mais soltinho e com brilho.

Depois disso, vem a regra que muita gente quebra sem perceber e que pode arruinar tudo. Assim que a água ferver, não mexa mais o arroz.

Mexer nessa fase solta ainda mais amido, quebra alguns grãos e deixa a textura pesada, com aparência de arroz “massudo”.

Outro ponto que melhora muito o resultado é respeitar o tempo de descanso. Quando a água secar, desligue o fogo e deixe a panela tampada por alguns minutos.

O vapor termina o cozimento e ajuda a deixar o arroz mais uniforme, leve e bonito na hora de servir.

No fim das contas, o segredo não é complicação. É só acertar o início e ter paciência durante o cozimento. Com esse truque, o arroz fica soltinho, brilhante e com cara de prato de restaurante.

