Suspeito de matar adolescente em Britânia revela detalhes assustadores sobre crime

Homem era uma espécie de tio de consideração e atraiu vítima prometendo consertar um aparelho telefônico que estava com defeito

Gabriella Pinheiro - 21 de janeiro de 2026

Imagens mostra adolescente à esquerda e foto borrada do suspeito à direita. (Foto: Reprodução)

Apontado como o principal suspeito pelo assassinato da adolescente Beatryz Emilly Nunes da Silva Ferreira, de 14 anos, o suposto autor, de primeiro nome Paulo, deu detalhes de como teria cometido o crime.

Ela estava desaparecida desde a manhã de terça-feira (20), e teve o corpo encontrado na casa do homem nesta quarta-feira (21), em Britânia, na região Oeste de Goiás.

Em um áudio obtido pelo Portal 6, ele afirma que teria pego um pedaço de pau e desferido três golpes na cabeça dela. Quando a vítima já estava no chão, o homem cortou a garganta dela.

“Eu dei três pauladas na cabeça e aí, na hora que ela caiu, eu cortei a garganta dela com uma faquinha”, afirmou aos policiais.

Paulo era uma espécie de tio de consideração da adolescente e atraiu Beatryz até a casa dele sob o argumento de que ajudaria a consertar um aparelho telefônico que estava com defeito.

De acordo com ele, a motivação para o crime teria sido porque a adolescente havia negado a ajuda para que ele arrumasse o telefone.

Desaparecimento

A vítima havia saído de bicicleta da casa da avó por volta das 07h30, informando que iria até a residência de uma tia. No entanto, ela deixou de atender ligações, o que fez com que a mãe procurasse a Polícia Militar (PM).

Durante o cumprimento das diligências, os militares foram informados de que a vítima teria sido vista na casa do homem, de 61 anos, no bairro Vila Mutirão. Diante das informações, os policiais estiveram na casa do suspeito.

Vizinhos relataram ter escutado barulhos de escavação durante a madrugada, e testemunhas flagraram o mesmo com roupas sujas de terra. Ao chegar ao local, eles não encontraram Paulo.

No interior do imóvel, os policiais notaram que o quintal estava com a terra remexida e coberto com algumas folhas. O corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros e a equipe da Polícia Técnico Científica.

O homem foi localizado em outro ponto da cidade e preso. De acordo com testemunhas, a esposa de Paulo – apontada pelo suposto autor como uma participação do crime – teria deixado a cidade com auxílio da filha do casal, em um veículo, com destino ao município de Jussara.

A Polícia Civil (PC) aguarda o resultado de um laudo pericial para verificar se a adolescente foi estuprada antes de ser assassinada. O caso segue sendo investigado.

